روجينا ومن أمام الكعبة تعلن عن مسلسلها الجديد وتثير موجة من الغضب (صور)

الدبور – روجينا الممثلة المصرية ومن أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، أكثر الأماكن مقدسة للمسلمين، أعلنت عن مسلسلها الجديد ووجهت الدعاء لله أن يوفقها في هذا المسلسل التلفزيوني الرمضاني للعام المقبل.

روجينا أثارت موجة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلانها المستفز كما كان رأي الكثير، وكيف تستغل مكان للعبادة ومقدس وله روحانية مختلفة لتتحدث وتعلن لجمهورها عن مسلسل تفلزيوني فيه ما فيه.

أثارت الفنانة المصرية روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، حالة من الجدل والغضب العارم في الأوساط الشعبية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد إقدامها على الإعلان عن مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2023 من داخل الحرم المكي.

ونشرت الفنانة المصرية روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مقطعاً وصوراً لها من أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، وهي تمسك هاتفها المتحرك وقد أظهرت عليه بوستر إعلان مسلسلها المقبل في شهر رمضان الذي يحمل اسم ”ستهم“ في محاولة للترويج للمسلسل.

ونشرت روجينا الصور والمقطع عبر حسابها في إنستغرام وعلقت عليها قائلة: ”باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل#ستهم رمضان#٢٠٢٣ ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح رائعة الكاتب #ناصر_عبدالرحمن للمخرج #رؤوف_عبدالعزيز“.

وبمجرد نشر تلك المواد الدعائية، انهالت تعليقات المتابعين الناقدة والمهاجمة للفنانة المصرية، التي خرجت من السباق الدرامي في شهر رمضان بلا أي أصداء بعد عدم تصدر مسلسلها ”انحراف“ اهتمامات المتابعين والنقاد، بحسب الآراء المطروحة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤدي الفنانة روجينا حالياً العمرة في الديار المقدسة، وهو ما دفع الكثيرين من متابعيها إضافة إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليها بشدة وانتقادها بشكل لاذع بسبب عدم مراعاتها لاحترام قدسية المكان الذي تقف فيه ولا الشعيرة التي تؤديها، وفق تعبير البعض.

وطالب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة روجينا وغيرها من الفنانين بعدم الاستعراض في الأماكن المقدسة التي تمثل رمزاً دينياً هاماً للمسلمين، واحترام المكانة الروحية العظيمة التي يختص بها الحرم المكي والتركيز في العبادة بدلاً من الترويج للمسلسلات.

وقال مغرد باسم ”أحمد“ معلقاً على الواقعة: ”الحرم المكي مكان للعبادة و التقرب من الله و ليس مكان للدعايات و الاعلانات الفارغة ما يحدث في الاونة الأخيرة في الحرم يجعلك تشعر ان شعوب المنطقة اصحبت تأتي للحرم من اجل الفوضى و الشهرة !!!“.

من جهتها، قالت مغردة باسم ”الفارسة نهاوند“ كما لسع الدبور، منتقدة ما بدر من الفنانة المصرية: ”الحرم مكان عبادة مقدس عمركم شفتوا ممثل هليودي أو بليودي يعلن عن فلمه داخل كنسية أو معبد! ليش بعض العرب ماعندهم قداسة لبيت الله أكل ونوم وسوالف وتصوير وكمان إعلان عن إنتاج فني! هذا بيت الله الحرام مش دار أوبرا يا روجينا“.

قالت مغردة باسم ”نجلاء خالد“ مشاركة في الانتقادات: ”الي يجي المفروض يحترم قدسية المكان ويكف نفسه عن الرداءة، من كم يوم نشوف وحده تدخن وذي تعلن عن مسلسلها وكله بالحرم! لازم ينحط حد لهالاشكال ويفرضون عقوبات صارمه كمان عشان الي ماتأدب يتأدب“.

وقال مغرد باسم ”عز“ معرباً عن عضبه: ”يعني الواحد رايح ياخذ عُمره المفروض حتى جواله مايطلعه لانه رايح للعباده الا لحاجه ضروريه وذي ماخذه سلفي مع اسم المسلسل تفوه على الاشكال الي كذا“.