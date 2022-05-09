إيفانكا ترامب تعود للتعري وتصدم جمهورها في الإمارات (صور الأكثر بحثا)

الدبور – إيفانكا ترامب التي حظيت بالأضواء خلال فترة رئاسة والدها للولايات المتحدة وخصوصا في زياراتها للسعودية والإمارات وحصولها على ملايين الدولارات ومشاريع خيالية، صدمت جمهورها في الإمارات وأصبحت الأكثر بحثا خلال ساعات بعد عودتها للتعري في صورها كما كانت قبل وصول والدها ترامب لرئاسة أقوى دولة في العالم.

حيث تمكَّنت صحيفة ديلي ميل البريطانية، من تقديم تغطية بالصور والفيديو لما وصفته بـ”أمسية رومانسية” قضتها إيفانكا ترامب مع زوجها جاريد كوشنر على شاطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليلة الخميس 5 مايو/أيار 2022.

فقد ظهرت إيفانكا، وفقاً للصحيفة، بدون صورتها التقليدية، مرتدية فستانا قصيراً بقصة منخفضة، فيما ظهر زوجها طوال الوقت مرتدياً سروالاً أسود وقميصاً أبيض.

الصحيفة البريطانية قارنت الصور العفوية التي ظهرت فيها إيفانكا ترامب (40 عاماً)، وصورتها الأخرى التي عرفها الناس عندما كانت في البيت الأبيض، بجانب والدها.

وكان اسم إيفانكا ترامب الأكثر بحثا في الإمارات والسعودية لمشاهدة صورها الجديدة التي لم يعتد عليها جمهورها في الإمارات أو السعودية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن إيفانكا عملت لفترة قصيرة من حياتها كعارضة أزياء. وظهرت إيفانكا في فستان مزين بزهرة كبيرة متلألئة في الأمام، مع حذاء فضي بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش مطابقة، وكانت تشبك ذراع جاريد وهما يشقان طريقهما إلى المطعم.

صور إيفانكا ترامب التي بحث عنها جمهورها في الإمارات

بينما ظهر كوشنر في مقاطع أخرى، ووضع يده على ظهر إيفانكا، وكان يرتدي حذاء رياضياً أسود.

وابتسم الزوجان عندما دخلا مطعماً فخماً على ساحل المحيط في ميامي، فلوريدا، يرتاده مشاهير مثل جاي زي وبيونسيه وكارداشيان.

ومن المفارقات التي أشارت لها الصحيفة أن ابنة ترامب أم لثلاثة أطفال، ولم تجد صعوبة في الظهور، بعيداً كل البعد عما ارتدته أثناء عملها مستشارة في البيت الأبيض.