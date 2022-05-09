بعد إنتهاء رصيد ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة يتجه نحو مي عز الدين

الدبور – بعد ياسمين صبري التي قضى معها سنتين زواج يتجه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نحو ممثلة جديدة وهي مي عز الدين لقضاء سنة أو أكثر معها ومن ثم ينتقل لغيرها حتى يجرب جميع الفنانات ويضحكهن كما قالت سامين صبري في بداية زواجها من أحمد أبو هشيمة أن السبب لا يعود لملاينه بل لأنه يضحكها.

الأمر الذي أثار سخرية الإعلام ومتابعي باسمين صبري و أحمد أبو هشيمة. خصوصا بعد إنتشار أنباء عن توجهه نحو الممثلة مي عز الدين، حيث قال أحدهم أن رصيده في إضحاك ياسمين صبري قد إنتهى والآن الدور على مي عز الدين لتضحك على نكته وليس على الملايين التي يملكها.

حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء تشير إلى أن رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ قد ارتبط بالممثلة ​مي عز الدين فعلا​ بعد انفصاله عن زميلتها الممثلة ياسمين صبري.

وشاركت الخبر الناقدة الفنية ماجدة خير الله، وكتبت عبر حسابها الخاص: “أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين”.

وأضافت: “ألف مبروك يا حبيبتي اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي.. ونصيحة لأي بنت لما تتزوجي تزوجي إلي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل”.

ياسمين صبري ترد على مبلغ 500 مليون دولار

وقد نفت الفنانة ياسمين صبري الأخبار التي تردت حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت ياسمين إنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 نيسان/ أبريل 2020 ، من دون مهر أو مؤخر صداق، مؤكدة في تصريحات صحافية، أن أبو هشيمة كان بالفعل زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

وفي أول رد لها نشرت مي عز الدين، عبر صفحتها مقطع فيديو جديد، يتضمن عدة مشاهد من دورها في مسلسل “جزيرة غمام” الذي عرض في الماراثون الدرامي المنقضي، خلال شهر رمضان 2022 على مقطع غنائي لأغنية “وحدانية” للفنانة المصرية أنغام.

ومن خلال الأغنية تكون مي قد أكدت أنها “وحدانية” ليست مرتبطة بأحد.