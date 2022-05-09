فيديو شمس البارودي الذي إنتشر بشكل واسع أصابها بالحزن: خايفة أخرج من بيتي!

الدبور – فيديو شمس البارودي الذي إنتشر بشكل واسع ومخيف عبر وسائل التواصل الإجتماعي في مصر، حتى بات اسم شمس البارودي الأكثر بحثا في محركات البحث لمشاهدة مقطع الفيديو الذي أثار غضب الفنانة المعتزلة وزوجها الفنان حسن يوسف.

وقالت البارودي إنها تخشى الأن الخروج من منزلها للأماكن العامة بعد هذا الفيديو الذي أصابها فعلا بالحزن والصدمة بعد إنتشاره وتعليق الناس عليه والإشاعات التي إنتشرت بعده بشكل مخيف.

حيث أحدث تداول مقطع فيديو للفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي وزوجها المعتزل حسن يوسف، كثيراً من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي يوم الإثنين 9 مايو/أيار 2022، وهي في طريقها لتناول الطعام بأحد المطاعم المشهورة في محافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة.

حيث فوجئت الفنانة المعتزلة بانتشار الفيديو، وقد اتضح حسب تصريحات للفنانة المصرية لوسائل إعلام مصرية، أن هذا الفيديو الذي روّجه صاحب المطعم على مواقع التواصل، يعود إلى ما قبل عام.

فيديو شمس البارودي الذي أصابها بالحزن

الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي قالت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنها كانت بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف وشقيقتها وابن شقيقتها، وقالت إن هذا الفيديو تم تصويره منذ أكثر من عام مضى، حيث دعاهما ابن شقيقتها إلى هذا المطعم بمناسبة عيد زواجها هي والفنان حسن يوسف.

كما أوضحت الفنانة المعتزلة قائلة: “عبد الرحمن عزمنا وقال هوديكم مكان جميل هتحبوه، وذهب إلى المطعم قبلنا وقال لصاحب المطعم إنه يحتاج إلى مكان هادئ لنجلس فيه؛ حتى لا يتزاحم علينا الناس، وعرف صاحب المطعم أنني وزوجي الفنان حسن يوسف سنحضر، وفوجئنا عند وصولنا بأنه جايب فرقة موسيقية تستقبلنا وبهذا الترحيب الحار من صاحب المطعم، الذى استأذن حسن في التصوير قائلاً: علشان أفرّح أمي بزيارة حضراتكم، وزوجي وافق على التصوير بعد تعاطفه مع صاحب المحل ليريه لأمه”.

في حين قالت كذلك الفنانة شمس البارودي: “أنا برفض التصوير عموماً إلا للضرورة، ولكن في هذا اليوم كان الموقف محرجاً، وشدّدت على صاحب المطعم، وقلت له محدش يشوف الفيديو غير الوالدة، بس مين بقى؟!”.

كما أكدت الفنانة المعتزلة أن صاحب المطعم نشر الفيديو للمرة الأولى بعد الزيارة بعدة أشهر، وعندما علِم الفنان حسن يوسف اتصل به وعاتبه، فرفع صاحب المطعم الفيديو، لتفاجأ مؤخراً بتداول الفيديو مرة أخرى. كذلك قالت في تصريحاتها: “فوجئت بانتشار الفيديو بهذا الشكل وصاحب المطعم اعتذر لزوجي، لكن بعد أن تم تداول الفيديو!”.

فيما أكدت شمس البارودي أنها تريد توضيح حقيقة ماحدث؛ حتى لا يظن البعض أنها وزوجها الفنان الكبير بصدد دعاية للمطعم، قائلة: “أقسم بالله هذا ما حدث، ومن وقتها خايفة أروح أماكن عامة إلا النادي الذي نحن أعضاء فيه، وحتى الأعضاء يتصورون معنا محبةً ولكن تصوير خاص بهم، لا للنشر كما حدث مع صاحب المطعم”.

فيما اختتمت قائلة: “ربي يسامحه، أنا أرفض الملايين مقابل الظهور في البرامج حعمل دعاية لأكلة؟! أكيد لأ طبعاً بالمنطق والعقل”.

من جانبه ألقى الفنان يوسف حسن باللوم على سلوك صاحب المطعم، معلقاً في تصريحات صحفية: “صاحب المطعم مالوش حق، اللي كان عازمنا كان نجل أخت الحاجة شمس، وقبل كورونا، وبمناسبة عيد ميلادنا، عزمنا على المطعم”.يُذكر أن الفنان حسن يوسف سبق أن صرح لموقع “فوشيا” في وقت سابق، بأن زوجته شمس البارودي رفضت العديد من الإغراءات المالية للظهور سواء في وسائل الإعلام من خلال البرامج أو محاولات العودة للتمثيل.