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فيديو حاخام يهودي يرقص في الرياض يثير ضجة في مواقع التواصل- شاهد

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
فيديو حاخام يهودي يرقص في الرياض
فيديو حاخام يهودي يرقص في الرياض

الدبور – فيديو حاخام يهودي وهو يرقص الرقصة السعودية، ونشره الناشط تركي الشلهوب على حسابه على موقع التغريد تويتر، أثار الكثير من الجدل وحالة من الغضب بين متابعيه.

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور، الحاخام يعقوب وهو يرقص رقصة العرضة السعودية المشهورة جنبا إلى جنب مع فرقة سعودية وفي الرياض، في السعودية بلاد الحرمين. ولم يتأكد الدبور من تاريخ الفيديو ولا مكان إقامة هذا الحفل البهيج.

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حاخام يهودي يرقص في السعودية

وعلى الرغم من أن الرياض لم توقع بعد بشكل “رسمي” اتفاقيات التطبيع مع “تل أبيب”، الا أنها تتمادى في علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي حيث تجاوز الحدّ مستوى العلاقات السياسية في المنطقة الى الإعلان عن أول استثمار مع شركات اسرائيلية برعاية أمريكية من جاريد كوشنير (صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره السابق) الذي عُرف بعرّاب تطبيع دول الامارات والبحرين والسوادان والمغرب مع الكيان في السنوات الماضية.

وفي مقال لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحت عنوان ” يخطط صندوق جاريد كوشنر الجديد لاستثمار الأموال السعودية في إسرائيل” قالت الصحيفة أن هذا الاستثمار “يمكن أن يساعد في إرساء الأساس لاتفاق ابراهام بين البلدين”.

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