إيلون ماسك سيلغي الحظر المفروض على ترامب في تويتر! هل سينقل مكتب دبي إلى قطر؟ (فيديو)

الدبور – قال إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة التغريد تويتر إنه سيلغي الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في تويتر.

وأبرم إيلون ماسك في الآونة الأخيرة صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. وأطلق ماسك على نفسه اسم “مطلق حرية التعبير”. ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

وأدى تعليق حساب ترامب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

وتم وقف ترامب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير كانون الثاني في مبنى الكونجرس الأمريكي. وأشار موقع تويتر في قراره إلى “خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وقال ماسك إن هذا القرار عزز وجهات نظر ترامب بين الناس في اليمين السياسي، واصفاً الحظر بأنه “خطأ أخلاقي وغبي تماما”.

BREAKING: @ElonMusk says he would reverse Trump's suspension from Twitter and called the ban "morally wrong" and "flat out stupid." pic.twitter.com/ahRTaO5caV

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 10, 2022