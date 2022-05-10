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إيلون ماسك سيلغي الحظر المفروض على ترامب في تويتر! هل سينقل مكتب دبي إلى قطر؟ (فيديو)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
إيلون ماسك
إيلون ماسك

الدبور – قال إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة التغريد تويتر إنه سيلغي الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في تويتر.

وأبرم إيلون ماسك في الآونة الأخيرة صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. وأطلق ماسك على نفسه اسم “مطلق حرية التعبير”. ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

وأدى تعليق حساب ترامب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

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وتم وقف ترامب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير كانون الثاني في مبنى الكونجرس الأمريكي. وأشار موقع تويتر في قراره إلى “خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

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وقال ماسك إن هذا القرار عزز وجهات نظر ترامب بين الناس في اليمين السياسي، واصفاً الحظر بأنه “خطأ أخلاقي وغبي تماما”.

إيلون ماسك يتحدث عن كيفية حظر الحسابات

 

وطالب الكثير خصوصا في الوطن العربي المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك بنقل مكتب تويتر الإقليمي من دبي إلى قطر أو أي دولة تحترم حقوق الإنسان ولديها حرية صحافة وإعلام.

حيث تتكم الإمارات بمكتب تويتر بشكل ما ويقوم بحظر حسابات كثيرة لا تأتي على مزاج ولي عهد أبوظبي.

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