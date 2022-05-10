عبد الله الرويشد يقبل أحلام في مكان حساس جدا شاهد (فيديو)

الدبور- عبد الله الرويشد قبل الفنانة أحلام من مكان حساس جدا خلف الكواليس، ولكن كان هناك من يصور وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

حيث تعرض الفنان عبد الله الرويشد والفنانة أحلام الشامسي للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو قبلة الرويشد الساخنة من كواليس أحدى الحفلات الغنائية.

وظهر عبدالله الرويشد في الفيديو المتداول وهو يستقبل أحلام بعد انتهاء الحفل ويشيد بتألقها، وحاولت الأخيرة تقبيل وجنته، ليبعد الرويشد رأسه إلى جوار كتفها ويقبلها من رقبتها.

وانتقد البعض ظهور الرويشد وهو يقبل أحلام، بشكل وصفه الجمهور الغاضب بـ “غير اللائق”، فيما لم يتم الكشف عن موعد التقاط الفيديو.

لكن ربط البعض بين ملابس أحلام وعبد الله الرويشد، وظهورها بنفس الأزياء قبل ثلاثة أشهر في حفل “جلسات العاذرية” الذي ظهرت فيه ارتدت فيه فطان أزرق اللون.

فيما دافع البعض الأخر عن النجمين مؤكدين أن الرويشد كان يحاول منع أحلام من تقبيل جبهته أثناء استقباله لها.

وخلال الحفل الذي حدث في شهر فبراير الماضي شارك الثنائي أداء أغنية “رحلتي” و”لما قلبي” على أنغام عود عبدلله الرويشد وحظي الحفل بإشادة كبيرة.

قبلة عبد الله الرويشد في مكان حساس