لحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد.. شاهد ماذا قالت عن مهنتها (فيديو)

الدبور – لحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة (51 عاما)/ فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وثق اللحظات الأولى لعملية الإغتيال المستهدف الواضح من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي برصاصة قناص مباشرة على رأسها. بالرغم من إرتداءها لسترة الصحافة واسمها وشكلها معروف لقوات الإحتلال قبل ابناء شعبها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال حاصروا أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

كما أعلنت الوزارة إصابة الزميل الصحافي علي السمودي برصاصة في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر.

فيديو يوثق لحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة

🔴 اللحظات الأولى لإصابة الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة برصاص الاحتلال خلال تغطيتها اقتحام #جنين pic.twitter.com/QR6DVmezrw — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2022

وأثار مقطع آخر لحظة إستشهاد شيرين أبو عاقلة في المستشفى وتأثر كل من حولها بالمشهد الذي صدمهم جميعا.

وانتشر مقطع فيديو للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة كانت قد صورته في الإحتفال بمرور ٢٥ عاما على أنطلاق قناة الجزيرة وتحدثت فيه عن مهنتها الصعبة بكلمات كأنها تتحدث اليوم لنا عن ما حصل لها. الدبور لسع مقطع الفيديو من صفحة وطن يغرد خارج السرب على موقع تويتر.

🔴"كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت الى العالم" …

الزميلة الصحفية الشهيدة #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/m2TkM1qYLs — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2022

إغتيال شيرين أبو عاقلة وحالة من الغضب

حيث نددت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد “الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية اليوم الأربعاء ودعت في تغريدة على تويتر إلى إنهاء “الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة”.

وأثارت عملية إستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة حالة من الغضب الكثير بين الإعلاميين وحتى أبناء الشعب الفلسطيني الذي كبر على اسم شيرين من خلال تغطيتها المميزة خلال الكثير من الأحداث.

وكتب الصحافي الفلسطيني نظام المهداوي تغريدة على حسابه جاء فيها ما نصه: “لا يسقط شهيد في #فلسطين بالخطأ. كل قتل متعمد، كل فلسطيني هدف مستباح للقتل. هذا الكيان القاتل المجرم الفاشي يعرف بأنه ينجو بجرائمه دائماً في عالم أعمى. فالصحفي والطفل والشيخ الفلسطيني لا دم له ولا عزاء لعائلته. رحم الله #شيرين_ابو_عاقلة الشاهدة الشهيدة والعزاء لعائلتها.”

لا يسقط شهيد في #فلسطين بالخطأ. كل قتل متعمد، كل فلسطيني هدف مستباح للقتل. هذا الكيان القاتل المجرم الفاشي يعرف بأنه ينجو بجرائمه دائماً في عالم أعمى. فالصحفي والطفل والشيخ الفلسطيني لا دم له ولا عزاء لعائلته. رحم الله #شيرين_ابو_عاقلة الشاهدة الشهيدة والعزاء لعائلتها. pic.twitter.com/eorJk54ept — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 11, 2022

وكتبت أيضا راميا الإبراهيم على صفحتها: يوم اسود في تاريخ الصحافة ويوم اسود جديد في سجل الاحتلال…#شيرين_أبو_عاقلة وداعا”

يوم اسود في تاريخ الصحافة ويوم اسود جديد في سجل الاحتلال…#شيرين_أبو_عاقلة وداعا🖤 pic.twitter.com/XXZGEV0pwE — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) May 11, 2022

وكتبت الإعلامية المميزة في قناة الجزيرة خديجة بن قنة على صفحتها أيضا عن إغتيال شيرين أبو عاقلة ما نصه كما لسع الدبور: “دمُكِ لعنةٌ في رقابهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. رحِمك الله شيرين..”