من أي طين خلقوا في الإمارات؟ ضاحي خلفان يستهزئ باستشهاد شيرين أبو عاقلة

الدبور – ضاحي خلفان واجهة الإمارات تسائل ناشط في موقع التغريد تويتر من أي طين خلقوا في الإمارات؟ جاء بعد نشر خرفان تغريدة يستهزئ بها من إستشهاد الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي هز إستشهادها حتى الإعلام الغربي وكل من يجمل صفة إنسان في العالم.

و تعرض ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي لانتقاد واسع بسبب سلسلة تغريدات تهكمية حول استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.

من أي طين خلق ضاحي خلفان؟

وغرد المسؤول المقرب من دوائر صنع القرار الإماراتية: “بكرة بيقولون شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة” وأضاف أيقونات ضاحكة.

ولم يتوقف هنا بل أضاف تغريدة أخرى ليستكمل بها سلسلة تهكماته بعد الحادثة الأليمة التي هزت الكثيرين: “كما ادعوا أن محمد الدرة على قيد الحياة.. سيدعون غداً أن شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة”.

وجاءت الانتقادات التي تعرض لها المسؤول الإماراتي في سياق تغريدات سابقة يروج لها للتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرض فيها للمقاومة الفلسطينية.

وكانت من أبرز مآخذ المنتقدين على ضاحي خلفان المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، اعتباره أن التطبيع خيار استراتيجي وأن أمن إسرائيل جزء من أمن المنطقة.

وغرد ضاحي خلفان على صفحته الموثقة في موقع تويتر قائلا: “البعض يشتمني على شأن التطبيع مع إسرائيل… رأيي الشخصي أن التطبيع مع إسرائيل صح 100%”. وأضاف مباشرة: “إسرائيل دولة في المنطقة أمنها من أمن المنطقة”.

فيديو يوثق لحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة

واستطاع الدبور الحصول على عدة فيديوهات ينشرها تباعا للحظة إغتيال شيرين أبو عاقلة وهي في سيارتها ولم تبدأ بعد بتغطيتها لعمليات القتل التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.