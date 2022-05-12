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كاظم الساهر في السعودية يقلق جمهوره بظهوره بهذا الشكل (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
كاظم الساهر في السعودية
كاظم الساهر في السعودية

الدبور – كاظم الساهر في السعودية أثار قلق جمهوره بعد ظهوره في حفل في الرياض أقيم الأسبوع الماضي، و أثار فيديو متداول للفنان العراقي كاظم الساهر، من كواليس حفله الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، بمناسبة احتفالات عيد الفطر قلق محبيه ومتابعيه.

وظهر كاظم الساهر في السعودية في مقطع مصور يوم 7 مايو الجاري، وهو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، الأمر الذي أثار قلق جمهوره وتساؤلاتهم، فانهالوا بالتعليقات للاطمئنان على صحته.كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

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كاظم الساهر في السعودية

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وكان الساهر” قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، بتاريخ 12 مارس الماضي، عن إصابته بكسر في قدمه، وقال: “سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية”.

 

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