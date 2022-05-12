هل ستعود عملة LUNA وما مصير USDT ؟ 44 مليار دولار قيمة الخسائر

الدبور – يدور حاليا في أوساط المستثمرين عن ما إذا كانت عملة LUNA ستعود للحياة وما مصير USDT ؟ ومن المسؤول عن هذا الإنهيار الصادم للعملة التي يعشقها الكثير من المستثمرين.

وأدى إنهيار LUNA و UST إلى خسائر تقدر ب ٤٤ مليار دولار خلال أيام فقط، الأمر الذي أوصل البعض إلى الإنتحار في عدة مناطق في العالم بعد خسارة كل ما يملكون.

يأتي ذلك مع استمرار انهيار ارتباط العملات المستقرة بالدولار. والعملات المستقرة هي عملات مشفرة تعمل على منصات بلوغوريتمات مرتبطة بالإيثيريوم.

وتؤدي العملات المستقرة وظيفة الوسيط بين الدولار والعملات المشفرة.

وعند شراء المستثمر لعملات مشفرة يتوجب عليه تحويل الدولار في البداية إلى عملة مستقرة. ومن أمثلة العملات المستقرة UST , USDC , USDT.

ومن المفترض أن يعادل سعر العملات المستقرة الدولار الأميركي دائما العملتين USDT وUSDC وتستخدمان النقد بما يصل إلى 90% لتغطية ودعم استقرارهما.

وعملة UST هي أول عملة لامركزية تستخدم عملة LUNA المشفرة كغطاء لدعم ارتباطها بالدولار.

مصير عملة USDT

وقد أقدم حوالي ٨ أشخاص على الانتحار في عدة مناطق بعد خسارتهم ملايين الدولارات في يوم واحد، ومنهم شخص إشترى عملة LUNA قبل أيام عندما هبطت الى سعر ٣٥ دولارا، وخسر ما يقارب ٢ز٥ مليون دولار وهو كل ما يمكله من أموال.

وفي 8 مايو 2022 فقدت عملة UST ارتباطها بالدولار بعد أن قام مستثمر ببيع ما يقدر بـ 300 مليون دولار من UST.

نتج عن ذلك كسر ارتباط UST بالدولار وسقوط حر لعملة “لونا” الداعمة لها، وتقدر خسائر مستثمري “لونا” بأكثر من 44 مليار دولار.

فهل يتم استهداف عملتي USDT وUSDC وتحطيم أسس العملات المشفرة؟.