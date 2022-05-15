مقتل العمانية سارة الحجري قبل زفافها بأيام بحادث مروع في سلطنة عمان

الدبور – فاجعة في سلطنة عمان بعد مقتل الفتاة العمانية سارة الحجري بجريمة مروعة، حيث لقت حتفها إثر حادث مروري بشع، وهي فعلا جريمة مروعة كما كل حادث قاتل هو جريمة بحق البشرية وبحق الشعب والدولة.

الحادثة أثارت العديد من ردود الفعل علة وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان وخاصة على موقع تويتر الاكثر إستخداما في السلطنة، وفجع النشطاء بالخبر وكتبوا كلمات مؤثرة عن هذه الحادثة المروعة وخصوصا قبل أيام من زفاف الفتاة الضحية.

حيث نعى مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصوِرة عمانية شابة تُدعى سارة الحجري، والتي قضت بحادث سير مروِع على أحد الطرق في ولاية المضيبي إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية.

وقالت حسابات إخبارية محلية ونشطاء إن ”المصورة الشابة سارة التي كانت تتحضر لموعد زفافها القريب، توفيت إثر حادث سير وقع أمس الأحد“.

وأفاد النشطاء الذين نعوا المصورة الشابة أنه ”كان من المقرر أن يقام زفاف الشابة عقب أسابيع قليلة“.

وأثارت حادثة الوفاة وتفاصيلها لاسيما أن الشابة عروس حالة من الحزن بين النشطاء الذين أطلقوا وسماً حمل اسمها ودعوا لها بالرحمة ولذويها وعريسها بالصبر.

وتداول بعض النشطاء صورة لسيارة محطمة بشكل كبير، أفادوا بأنها ”سيارتها التي كانت على متنها عند وقوع الحادث“.

مقتل سارة الحجري بحادث مروع

ونعت المهندسة فاطمة الحبسي الشابة المتوفاة سارة الحجري، مشيرةً إلى أنها قضت إثر حادث سير أليم، كما نشرت صورة من محادثة سابقة منسوبة إلى سارة وهي تطلب منها التنسيق لإقامة حفل حناء في شهر حزيران/ يونيو المقبل، وفق ما أظهرته المحادثة المنشورة.

وكتبت مدونة أخرى تُدعى مروة العامري ”وارتدت كفنها الأبيض الطاهر عروسة في الجنة يارب الله يغفر لها يا رب ويرحمها ويصبر ذويها“.

وأما عن سبب الحادث المفجع للعمانية سارة الحجري، روى الناشط بدر الحساني تفاصيل للحادث المروري، مشيراً إلى أنه كان موجودا في موقع الحادث، حيث قال ”سبب الحادث واقفه ف التقاطع ودخلت الشارع بدون الانتباه إلى السياره القادمه …السياره الثانيه نوع براد للنقل الأسماك والحمدلله بخير انا كنت متواجد ف موقع الحادث نسال الله لها الرحمه والمغفره“.

وتوالت النعوات والعبارات المؤثرة بحق الشابة، في حين لم يرد أي بيان رسمي بشأن الحادث وتفاصيله التي ذكرها النشطاء وما تعرضت له سارة التي أشار مدونون إلى حسابها على ”إنستغرام“ الذي يحمل اسم (سارة، استديو الحجرية لخدمات التصوير) ويعود تاريخ آخر منشور فيه إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021.

و تعتبر قضية الحوادث المرورية في سلطنة عمان مشكلة متواصلة تقلق أبناء السلطنة والحكومة بنفس الوقت، ومنهم من يلقي اللوم على الشوار بشكل عام بينما تقول الحكومة أن السرعة وعدم الإلتزام بتعليمات شرطة عمان السلطانية هو السبب.

حيث تشهد مختلف مناطق السلطنة حوادث مرورية بين الحين والآخر، وينتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات، وتعتبر السرعة أحد أبرز أسباب هذه الحوادث إضافة إلى سوء التصرف والإهمال وعدم ترك مسافة الأمان وعيوب في المركبة وأسباب أخرى.

وتتصدر فئة الشباب النسبة الأكبر من وفيات وإصابات الحوادث المرورية مقارنةً ببقية الفئات العمرية.

وقالت مقربة من سارة الحجري على ما يبدو بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “والله عورني قلبي من خبر وفاة المصورة الانسانة الراقية #سارة_الحجري ، الله يرحمها برحمته الواسعة ويجبر قلوب أهلها وزوجها”

والله عورني قلبي من خبر وفاة المصورة الانسانة الراقية #سارة_الحجري ، الله يرحمها برحمته الواسعة ويجبر قلوب أهلها وزوجها💔🙏 — نَدى الزَّعابية (@NadaALzaab) May 15, 2022

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل شرطة عمان السلطانية عن تفاصيل الحادث الذي قضت فيه سارة الحجري، حيث لم يجد الدبور على صفحتهم على موقع تويتر أي ذكر للحادث المفجع حتى كتابة هذا الخبر، كما جرت العادة من قبل الشرطة.