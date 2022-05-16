في ذكرى النكبة: شارع طريق فلسطين في باترسون الأمريكية (فيديو)

الدبور – في ذكرى النكبة الفلسطينية نجحت الجالية العربية في تغيير اسم شارع رئيسي في باترسون الأمريكية إلى شارع طريق فلسطين، حيث تمت مراسم رفع الاسم الجديد وسط إحتفال كبير من قبل الجالية الفلسطينية والعربية وتم رفع الأعلام الفلسطينية بشكل مكثف.

وفقا لموقع “نورث جيرسي” الأمريكي، فقد صوت مجلس المدينة بالإجماع في أبريل/نيسان الفائت على إعادة تسمية الشارع تكريما للمجتمع الفلسطيني الكبير في المدينة ومساهماته في الحياة المدنية والأعمال.

وأوضح الموقع، انه بهذه المناسبة أقيم مهرجان شوارع صاخب، نظمه مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية، على طول الشارع الرئيسي للاحتفال بهذه المناسبة. شارع طريق فلسطين.

وقال عضو المجلس علاء “عبد العزيز”: “كثير من الفلسطينيين يعتبرون مدينة باترسون وطنهم ، وهذا هو اليوم الذي نحتفل فيه بذلك”.

شارع طريق فلسطين ونجاح جديد في ذكرى النكبة للجالية العربية في أمريكا

وقد أقام الباعة أكشاك لبيع الذرة المحمصة والفساتين والحقائب وغيرها، كما كانت قمصان تحمل اسم “طريق فلسطين” متوفرة، في حين وزعت أعلام فلسطين على الحضور وتم رفعها كذلك على المباني والخيام.

وقالت لينا رمضان ، التي كانت في زيارة من الأردن ولم تزر مدينة باترسون منذ 22 عامًا: “أتمنى أن يكون لدينا شيء كهذا كل عام”. كانت تعيش في يونيون سيتي.

وأضافت: “أشعر وكأنني في بلدي. الجميع سعداء للغاية. إنه خاص جدا”.

من جانبهم، أكد المنظمون على أن الفعالية شارع طريق فلسطين كرمت أجيالاً من العائلات الفلسطينية التي رسخت جذورها في المنطقة. حيث أعاد مجلس المدينة تسمية أجزاء من الشوارع المحلية لمجموعات أخرى في الماضي ، بما في ذلك الجامايكيين والكولومبيين.

وكان من بين المدعوين للتحدث في الاحتفال ماريتزا دافيلا ، رئيسة المجلس ، وعمدة باترسون أندريه صايغ.

وقال الصايغ: “الفلسطينيون فخورون بأنهم أمريكيون”. “الفلسطينيون أميركيون منتجون. الفلسطينيون يقدمون مساهمات لا حصر لها لمجتمعاتنا كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية.”

ويقول أعضاء المجتمع إن اللافتات تظهر الفخر ولكنها ترسل أيضًا رسالة وجود وتحدي.، مشيرا الموقع إلى أنه في موطن أجدادهم ، تفرض إسرائيل قيودًا على عرض الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة.

وأشار الموقع إلى انه بالنسبة للفلسطينيين ، يصادف الخامس عشر من مايو يوم النكبة ، وهو “يوم الكارثة” السنوي لإحياء ذكرى التهجير القسري لـ 750 ألف فلسطيني من منازلهم مع إقامة دولة إسرائيل في عام 1948.

ولفت الموقع إلى أن التهجير مستمر اليوم أيضا، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت المحكمة العليا في إسرائيل على إخلاء أكثر من 1000 فلسطيني في ثماني قرى بالضفة الغربية لإفساح المجال لميدان نيران عسكري إسرائيلي.

وأوضح أن الفلسطينيين والإسرائيليين واجهوا تصاعدًا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة ، حيث شن مهاجمون فلسطينيون هجمات قاتلة في مدن إسرائيلية وصعدت القوات الإسرائيلية مداهماتها وإطلاق النار والاعتقالات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما نعى الفلسطينيون مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو ، وأقاموا وقفة احتجاجية في مدينة باترسون يوم الخميس. وتم تكريم شيرين أبو عاقله في معرض شارع الأحد بلحظة صمت.