حدث تاريخي في كأس العالم 2022 لم يحصل من قبل سيحدث في قطر

الدبور – حدث تاريخي في كأس العالم 2022 لم يحصل في أي بطولة من قبل لكأس العالم منذ إنطلاق هذا المونديال الذي ينتظره العالم كله ويحدث مرة كل ٤ سنوات. ولكنه سيحدث هذا العام في البطلولة التي تنظظمها دولة قطر ايضا لأول مرة في تاريخها وتاريخ الدول العربية.

و ستكون كأس العالم 2022 في كرة القدم الأولى في التاريخ تشهد مشاركة 6 حكمات سيدات، بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) اختيارهم.

واختار “فيفا” الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية ساليما موكاسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

وقال رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا بهذا الخصوص: “هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ سنوات عدة في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار”.

وكانت فرابار قد قادت نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في 7 أيار (مايو) الجاري بين نيس ونانت.

تابع كولينا: “بهذا، نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن الحضور في كأس العالم لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جداً”.

كأس العالم 2022 غير هذا العام

وأعلنت لجنة الحكام قوائم أسماء الحكام، فتم اختيار 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة: “بالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية”.

وشملت لائحة حكام الساحة الـ36 القطري عبد الرحمن جاسم، الجزائري مصطفى غربال والإماراتي محمد عبد الله من المنطقة العربية.

وانطلق مشروع “الطريق إلى قطر 2022” سنة 2019 بأكثر من 50 مرشحاً محتملاً، وهم يخضعون لإعدادات مكثّفة، بحسب “فيفا”، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.

كأس العالم 2022

وسيشارك الحكام المختارون في ندوات عدة هذا الصيف، في أسونسيون ومدريد والدوحة، من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين.

قال مدير التحكيم في فيفا ماسيمو بوساكا: “تظل أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الإعداد هي حماية اللاعبين وسمعة اللعبة والاتساق والتوحيد، وقراءة اللعبة من منظور فني وتكتيكي وفهم عقليات اللاعبين والمنتخبات، ورغم ذلك لا يمكننا القضاء على كل الأخطاء، وإنما سنبذل جهدنا للتقليل منها”.

كان “فيفا” قد طبق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في كأس العالم 2018. وستطبق في كأس العالم 2022.