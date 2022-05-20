الشيخ تميم بن حمد يحسم الأمر بما يخص المثليين خلال كأس العالم 2022

الدبور – حسم الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الجدل حول المثليين ومنعهم أو دخولهم البلد الخليجي المحافظ خلال بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر كأول دولة عربية منذ إنطلاق البطولة الدولية.

وكانت هناك حملة منظمة ضد دولة قطر وسوء معاملتها للمثليين على أرضها وعدم السماح بممارسة نشاطهم والإعلان عن مثلتهم والتفاخر بها أمام المجتمع والشارع المسلم داخل الدولة المحافظة.

وشارك العديد من الحسابات الإماراتية في تلك الحملة وحتى تم إنتاج فيديو من محطة بي بي سي البريطانية عن ما قيل إنه قطري هاجر من قطر لأنه لم يستطع التفاخر بمثليته أمام الجميع وفي العلن، ونشرت تلك الحسابات الفيديو وربطته بتنظيم بطولة كأس العالم.

وقالت الحسابات أن قطر بالتالي ستمنع دخول المثليين الى أراضيها خلال بطولة كأس العالم أو ربما ستلاحقهم وتنزل عليهم العقوبات حسب القانون القطري الذي يجرم هذا الفعل كغيرها من الدول المسلمة وخاصة الخليجية في المنطقة إلا الإمارات طبعا.

الشيخ تميم بن حمد يتحدث عن قصة منع المثليين

من جهته عبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن ترحيب بلاده بجميع المشجعين القادمين لحضور مونديال قطر2022، من كل الأجناس والأديان.

وقال الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في العاصمة برلين، الجمعة، إن ملف استضافة بلاده كأس العالم لكرة القدم 2022، من المنتظر أن تكون النسخة الأبرز في التاريخ، بفضل التحضيرات والتجهيزات التي بذلت لهذا الحدث.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد قائلا: “لقد تناولنا استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم 2022. والجماهير الألمانية طلبت 600 ألف تذكرة”.

وتابع الشيخ تميم بن حمد، ردا على سؤال حول استعداد قطر لاستقبال المشجعين “المثليين”: “لن نقوم بمنع أي شخص من القدوم إلى قطر، والاستمتاع بكرة القدم. ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا”.

رفع علم المثليين في المدرجات

وفي أبريل الماضي، قال مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين المثليين في كأس العالم . وبرر الأنصاري” ذلك، لحمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

وقال الأنصاري إن أزواج المثليين والمتحولين جنسيا ومناصريهم سيكون مرحب بهم في قطر مع افتتاح دورة كأس العالم في 2022/11/21. رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في البلد الخليجي المحافظ.

ولكن الانصاري رفض الترويج العلني لحريات المثليين والمتحولين جنسيا كما يرمز إليها علم قوس قزح.

وأوضح الأنصاري قائلا: “إذا رفع مشجع علم قوس قزح، ثم سحبته منه، فإن ذلك ليس لأنني أريد أن أفتكه منه بالفعل لإهانته، وإنما لحمايته. لأنه إذا لم أكن أنا من يفعل ذلك فسيكون شخص آخر ربما يهاجمه. لا أستطيع أن أضمن سلوك الناس جميعا. وسأقول له: رجاء لا حاجة لرفع العلم في هذا المكان”.

وأشار الأنصاري إلى أنه لن تكون هناك تعليمات لسحب العلم من الأشخاص عند نقاط التفتيش. وقال:”إذا رفع العلم خلال مباراة ما، فإن المسؤولين يمكنهم أن يسحبوه. ما دام بسبب ردة فعل من مشجعين يحملون نظرة مختلفة”.

يذكر أن كأس العالم 2022 في قطر سيقام لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط، من الفترة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الـ18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما عرفت الجماهير الرياضية معظم المنتخبات المشاركة في المونديال، وتوزيع المجموعات، بانتظار مباريات الملحق.