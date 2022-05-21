اكتئاب الرجال .. تعرف على العلاج السحري عن طريق هذا الطعام

الدبور – علاج اكتئاب الرجال بطريقة سحرية وسهلة عن طريق الطعام المميز هو ما توصلت له الدراسات مؤخرا، وهو طعام ما يطلق عليه حمية البحر الأبيض المتوسط.

حيث نشرت صحيفة “ذا غلوب آند ميل” تقريرًا تناولت فيه الحديث عن الدراسات الرصدية التي ربطت اتباع حمية البحر المتوسط – الذي يتوفر على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والبقول والمكسرات وزيت الزيتون – بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين والمراهقين والأطفال، مبينًا أنه يفيد كذلك في علاج الاكتئاب لدى البالغين في منتصف العمر.

وقالت الصحيفة، إن دراسة نُشرت على الإنترنت هذا الشهر في المجلة الأمريكية للتغذية المرضية أظهرت أن تحسين جودة النظام الغذائي يخفف بشكل كبير من أعراض اكتئاب الرجال لدى الشباب. وعلاوة على ذلك؛ حدثت تحسينات في الحالة المزاجية في غضون فترة زمنية قصيرة.

وتكشف الصحيفة عن مجريات أحدث تجربة عشوائية موثقة تسمى “عدِّل” التي قامت باستقصاء ما إذا كان اتباع حمية البحر المتوسط سيحسن الحالة المزاجية ونوعية الحياة لدى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا والذين يعانون من اكتئاب الرجال المعتدل إلى الشديد.

وتشير الصحيفة إلى أنه في التجربة التي استمرت 12 أسبوعًا، دعا الباحثون 72 مشاركًا للانضمام أما في مجموعة حمية البحر المتوسط أو في مجموعة العلاج بالجلسات الودية، التي تتضمن أن يتحدث الباحث إلى المشارك حول موضوعات محايدة مثل الهوايات والرياضة والأفلام، مبينة أن المشاركين في مجموعة حمية البحر الأبيض المتوسط تلقوا ثلاث جلسات استشارة من اختصاصي تغذية لمدة 60 دقيقة طوال فترة الدراسة، وقدمت لهم نصائح النظام الغذائي الشخصي وتحديد الأهداف والوعي بإستراتيجيات تناول الطعام لدعم الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط، وفي بداية الدراسة تم تقييم جودة النظام الغذائي وأعراض اكتئاب الرجال ونوعية الحياة في كلا المجموعتين، وخلال 12 أسبوعًا لم يُطلب من المشاركين التوقف عن تناول أدوية الاكتئاب أو مواعيد العلاج النفسي لأسباب أخلاقية.

اكتئاب الرجال

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نصح المشاركين بتناول حصص يومية من الحبوب الكاملة (5 إلى 8) والخضروات (5+) والفواكه (2+)، وحصة من البقوليات (على سبيل المثال، الفول والعدس)، والمكسرات كان يجب تناولها مرة واحدة في اليوم، والأسماك مرتين في الأسبوع وزيت الزيتون البكر يوميًا، كما تم تضمين منتجات الألبان والبيض والدجاج في النظام الغذائي

موضحة أنه كان من المقرر ألا يتم تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، إضافة إلى أنه تم تحديد استهلاك الحلويات والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والمشروبات السكرية بثلاث حصص في الأسبوع، وتم تزويد المشاركين بمذكرات طعام يومية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى معلومات حول أحجام الوجبات ونماذج خطط الوجبات والوصفات وخيارات تناول الطعام في الخارج ونصائح تناول الطعام بميزانية محدودة.

اكتئاب الرجال و أحدث النتائج

وتتابع الصحيفة قائلة إنه مقارنة بالذين في مجموعة العلاج بالجلسات الودية، فإن المشاركين الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط قد حققوا تحسينات كبيرة في كل من جودة النظام الغذائي وتخفيف الاكتئاب؛ حيث انخفضت أعراض الاكتئاب لدى 35 بالمائة من المشاركين بعد 12 أسبوعًا، كما تم رصد أيضًا زيادة في التركيز والنوم والطاقة في مجموعة حمية البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الصحيفة؛ فيشير معدل الانسحابات المنخفض في مجموعة النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى أنه من خلال تقديم مشورات التغذية، يكون إجراء تغيير في النظام الغذائي ممكنًا للغاية بالنسبة للشباب الذكور المصابين بالاكتئاب السريري.

ونوهت الصحيفة إلى أن محدودية هذه الدراسة ومدتها القصيرة، كما أنه ليس معروفًا كيف حافظ المشاركون جيدًا على وجباتهم المتوسطية بعد انتهاء الدراسة أو تأثير ذلك على أعراض الاكتئاب، ومع ذلك؛ فإن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة بأن تحسين النظام الغذائي من خلال تناول المزيد من الأطعمة الطازجة مع تقليل تناول الأطعمة السريعة والسكريات المضافة واللحوم المصنعة يلعب دورًا في علاج الاكتئاب.

كيف يمكن لاتباع نظام غذائي صحي أن يخفف من اكتئاب الرجال؟

وتؤكد الصحيفة على أن ألياف البريبايوتيك، الموجودة في بعض الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقول ومنتجات الألبان المخمرة، تعمل على تغذية بكتيريا الأمعاء “النافعة”، مما يساعد في الحفاظ على ميكروبات الأمعاء الصحية، والتي معظم مادة السيروتونين في الدماغ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تنظم الحالة المزاجية.

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية مهمة للحفاظ على أغشية خلايا الدماغ السليمة، وقد يؤدي استهلاك القليل جدًّا من هذه الدهون إلى تغيير كيفية استجابة خلايا الدماغ للمواد الكيميائية التي تؤثر على الحالة المزاجية

وتستدل الصحيفة أيضًا باستبيان أُجرِيَ عام 2020 للذكور الأستراليين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا) المصابين بالاكتئاب المشخص؛ حيث اعتبر ثلثهم أن نظامهم الغذائي له تأثير كبير على صحتهم العقلية، في حين رأى معظم المشاركين (84 بالمائة) أنه من المهم للغاية اتباع نظام غذائي صحي، وقال 77 بالمائة إنهم على استعداد لتغيير نظامهم الغذائي إذا كان سيحسن أعراض الاكتئاب لديهم.

اكتئاب الرجال علاجه بسيط

وتختتم الصحيفة التقرير بضم ما سبق مع النتائج المستخلصة من تجربة “عدِّل” للإشارة إلى أن علماء النفس والأطباء النفسيين والممارسين العامين يجب أن يفكروا في إحالة المرضى الذكور المصابين بالاكتئاب إلى اختصاصي تغذية للاستشارة الغذائية كجزء من خطة العلاج الخاصة بهم.