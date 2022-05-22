السيسي يبشر بسبع عجاف ويدعو لتخزين القمح على طريقة النبي يوسف (فيديو)

الدبور – طالب الرئيس المصري السيسي إرجاع مصر إلى أيام النبي يوسف عليه السلام، وكعادته يستخدم الدين فقط في قصص التقشف وحرمان الشعب من أبسط مقومات الحياة بحجة الإقتداء بالرسل.

وجديد السيسي هو إتباع طريقة النبي يوسف عليه السلام كما أطلق عليها وهي تخزين القمح وتركه في سنابله، وبهذا يقول لهم كما قال سيدنا يوسف، ولكن بشكل أبشع ستأتي عليك سبع عجاف بل أكثر من سبعين عجاف.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الرئيس المصري خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، السبت، وسط تحديات تواجهها البلاد، مرتبطة بارتفاع أسعار الحبوب، وتذبذب الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس النظام المصري في مداخلته خلال الحفل: “نرجع لأيام سيدنا يوسف، لماذا قام بترك القمح في سنابله؟ لأنه لو حصد القمح وفصل الحبوب عن السنابل، فإنه سيتلف خلال 3 – 4 سنوات”.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، ضمن جهود للدولة للبحث عن حلول زيادة مخزون القمح لفترات أطول، دون تأثر جودتها سلبا، والإبقاء على كميات آمنة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

ومصر من أكبر مستهلكي القمح حول العالم، بمتوسط سنوي 23 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن إنتاج محلي، والبقية يتم استيرادها من الخارج.

كما دعا الرئيس المصري، إلى تجفيف الذرة المنتجة محليا قبل تخزينها في صوامع، لإعطائها عمرا أطول قبيل استهلاكها، ضمن أدوات بناء مخزونات من الحبوب الحيوية.

في السياق ذاته، قال السيسي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم “حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام، وقطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر”.

وأوضح: “محدش من الصحابة قال له والنبي قول للملائكة تجبلنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا وربنا قادر يقول كن فيكون، لأن أحنا مش كدة”.

السيسي يبشر بسبع عجاف

واستشهد أيضا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بقصة من بداية انتشار الإسلام في مكة المكرمة وذلك في محاولة لحث المصريين عل الصبر والتحمل في ظل الأزمات الإقتصادية التي يعيشونها بسبب سياساته الفاشلة التي أغرقت مصر في الديون والفقر والبطالة.

السيسي يستشهد بحصار النبي في شعب أبوطالب

وقال السيسي في مداخلة له أثناء افتتاحه مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، ورصدتها (وطن) أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلمـ حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام.

وتابع أنه “قطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر، مضيفا: “محدش من الصحابة قال له والنبي قول للملائكة تجبلنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا، وربنا قادر يقول كن فيكون، لكن إحنا مش كده.”

وقوبلت هذه التصربحات وغيرها مما قاله السيسي في حفل افتتاح مشروع “مستقبل مصر” بالكثير من التعليقات الغاضبة.

حيث خاطب ناشط باسم محمد، السيسي قائلا: “لا أنت نبى ولا نحن صحابة”، مضيفا أنه “لم نسمع ان النبى بنى قصوراً وقال للصحابه وهم يتضورن جوعا :ده مش عشانى ده عشان الدعوة.”

كما علق الفنان المعارض “عمرو واكد” بأن السيسي يقول إن الأخوان يخلطون السياسة بالدين، مضيفا في سخرية من رئيس النظام:”ولكنه كلما “مسك الحديدة” يعطينا محاضرات عن سيدنا سليمان وسيدنا محمد والصحابة وورق الشجر وحاجة في منتهى النفاق.”

وتابع “واكد” هجومه :””سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم.”

واستطرد:”الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده وآخرتهم انهزموا شر هزيمة لأنهم كانوا منافقين كاذبين ويعذبون المسلم للخروج على الحق.”

وعقب هادي عبد السلام، أن للرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المثل الأعلى، ولكنه كان يأكل معهم في شعب أبي طالب أوراق الشجر ولم يكن يأكل أفخر الأطعمة، كما يفعل السيسي الآن بينما يطالب المصريين بالتقشف والصبر.