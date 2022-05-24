بعد انسحابه بشكل مفاجئ من بربروس شاهد ماذا حصل لبطل أرطغرل؟

الدبور – بعد انسحابه بشكل مفاجئ من مسلسل بربروس أثار محبي بطل مسلسل ارطغرل قلقهم من إن كان سيعتزل التمثيل للأبد خصوصا بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو يمشي على عكازين.

وتزايدت مخاوف محبي الفنان التركي بعد انتهاء دوره في مسلسل “بربروس- سيف البحر”، وهو البطل الرئيسي للمسلسل، ومغادرته بشكل مفاجئ في حلقة الأسبوع الماضي حيث صور آخر مشهد له أثناء قتله وموته ومغادرته للمسلسل بشكل نهائي بالرغم من النجاح الذي حققه.

وفي ظل تلك الأحداث، انتشرت في الساحة الفنية التركية أنباء عن نية الفنان التركي اعتزال التمثيل، بعد تعرضه لحادث أثَّر على إمكانية مشاركته الفنية مستقبلاً، وهو ما ظهر عليه خلال وجوده في المطار؛ حيث كان يجد صعوبة في المشي حين كان عائداً من عطلته في مدينة بودروم جنوبي تركيا.

وعندما سُئل أنجين عن وضعه الصحي، أجاب: “أنا بخير.. هناك تمزُّق في الأربطة الجانبية وأنا أتعامل معه. ولم يبيِّن الفنان التركي إن كان تعرض لحادث في مدينة بودروم أم لا”.

وعزَّز من المخاوف حول اعتزال النجم التركي دخوله في شراكة مع زميليه بيراند تونكا وأوموت تانيولو، في شركة إنتاج تحمل اسم NFT، تعمل حالياً على إنتاج عدد من المسلسلات التركية.

كذلك تستعد شركة ألتان دوزياتان الجديدة للتعاون مع شركة WideAngle الرقمية لتمويل عدد من المشاريع الفنية، بهدف فتح باب جديد للراغبين في الاستثمار في صناعة السينما.

واعتبر النجم التركي أنجين ألتان دوزياتان أن فكرة الجمع بين القوة التكنولوجية لـ NFT مع أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع السينما والمسلسلات التلفزيونية، ومن لديه مشروع جيد، ولكن لا يمكنهم العثور على التمويل لجذبه، أمر رائع شجعه على تدشين هذه الشراكة.

وأضاف دوزياتان أنه يعتقد أن الشراكة الجديدة ستقدم مساهمة كبيرة للقضاء على مشكلة التمويل في السينما التركية، إضافة لمضاعفة جودة وعدد المسلسلات التلفزيونية التركية.

وعن سبب الإصابة ومغادرته مسلسل “بربروس- سيف البحر”، نفى أنجين ألتان دوزياتان الأخبار المتعلقة بتركه التمثيل، وقال إنه قرر فقط أخذ استراحة لبعض الوقت، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله في المسلسل.

Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar’ı bıraktı ama set kazası peşini bırakmadı! https://t.co/GxW9Wn6Dgd pic.twitter.com/iyVHVn5PfF — OksijenÇekenŞizofren (@oksijencs) May 24, 2022

من هو بطل ارطغرل و بربروس؟

وُلد الفنان التركي أنجين ألتان في 26 يوليو/تموز 1979 بمدينة إزمير غربي الأناضول، من أصل ألباني، ويصل طوله إلى 185 سم ووزنه 80 كغم.

بدأ الشاب التركي أنجين ألتان مسيرته الفنية من خلال المسرح عام 1997، ودرس في جامعة 9 أيلول، وتميز بأخلاقه وتواضعه وتفاعلاته مع أبناء الوطن. هو ممثل ومذيع تركي، ويعد من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الآراء، وشارك أنجين ألتان في عدد من الأعمال، من أهمها مسلسل أرطغرل، ومسلسل بربروس.

تزوج الممثل أنجين ألتان من الشابة نسليشاه الكوتشلار عام 2014، وأنجب طفلين، الأول أمير أراس، والثاني ألارا، اشتهر أنجين ألتان بمشاركته في المسلسل التلفزيوني التركي التاريخي “أرطغرل“.