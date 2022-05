مجزرة مرعبة في تكساس: 15 قتيلا في إطلاق النار بمدرسة ابتدائية (فيديو)

الدبور – مجزرة مرعبة في تكساس الأمريكية حصلت اليوم عندما أقدم شخص على إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في الولاية التي تسمح بحمل كافة انواع الأسلحة لمواطنيها، ويمكنهم التجول بها في الشوارع.

حيث قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما اليوم الثلاثاء في مدرسة ابتدائية في جنوب الولاية. ووصفها بالمأساة المروعة، ولم يتم تصنيفها حتى كتابة الخبر بالإرهابية أو الأرهاب المحلي.

وأعلن الحاكم مقتل منفذ إطلاق النار، وقال عمره 18 عاما مهاجر، وتم قتله من قبل الشرطة. وأضاف يبدو أنه خرج من سيارته ويحمل معه مسدس وقام بإطلاق النار على الطلبة ومن ثم على الشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث.

"He shot & killed, horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher." Texas Gov. Greg Abbott says the alleged shooter at Robb Elementary school was an 18-year-old resident of Uvalde, Texas and has been killed by responding officers. pic.twitter.com/qN1t0D3Gxi — Vladimir Duthiers (@vladduthiersCBS) May 24, 2022

مجزرة مرعبة في تكساس

وكانت قد أفادت الشرطة المحلية في وقت سابق عن وقوع عملية إطلاق ناري عشوائي داخل مدرسة ابتدائية وانه تم القبض على الفاعل قبل الإعلان عن مقتله من قبل الشرطة في تبادل إطلاق نار لتوقيفه من الإستمرار في مجزرة مرعبة في تكساس.