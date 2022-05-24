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مجزرة مرعبة في تكساس: 15 قتيلا في إطلاق النار بمدرسة ابتدائية (فيديو)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
مجزرة مرعبة في تكساس الأمريكية
مجزرة مرعبة في تكساس الأمريكية

الدبور – مجزرة مرعبة في تكساس الأمريكية حصلت اليوم عندما أقدم شخص على إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في الولاية التي تسمح بحمل كافة انواع الأسلحة لمواطنيها، ويمكنهم التجول بها في الشوارع.

حيث قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما اليوم الثلاثاء في مدرسة ابتدائية في جنوب الولاية. ووصفها بالمأساة المروعة، ولم يتم تصنيفها حتى كتابة الخبر بالإرهابية أو الأرهاب المحلي.

وأعلن الحاكم مقتل منفذ إطلاق النار، وقال عمره 18 عاما مهاجر، وتم قتله من قبل الشرطة. وأضاف يبدو أنه خرج من سيارته ويحمل معه مسدس وقام بإطلاق النار على الطلبة ومن ثم على الشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث.

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مجزرة مرعبة في تكساس

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وكانت قد أفادت الشرطة المحلية في وقت سابق عن وقوع عملية إطلاق ناري عشوائي داخل مدرسة ابتدائية وانه تم القبض على الفاعل قبل الإعلان عن مقتله من قبل الشرطة في تبادل إطلاق نار لتوقيفه من الإستمرار في مجزرة مرعبة في تكساس.

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A child gets on a school bus as law enforcement personnel guard the scene of a suspected shooting near Robb Elementary School in Uvalde, Texas, U.S. May 24, 2022. REUTERS/Marco Bello
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