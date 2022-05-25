بالفيديو المصرية سالي عبد السلام تتعرض للتحرش عيني عينك 2022

الدبور – تعرضت الإعلامية المصرية سالي عبد العزيز للتحرش في الشارع وأمام الجميع عيني عينك في مصر، في ظاهرة إنتشرت في مصر منذ سنوات طويلة وتزداد يوما بعد يوم مع عجز الحكومة من وضع حد لها، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى التحرش بالأجنبيات والسواح وفي الشارع وبطريقة مقرفة.

حيث نشرت الإعلامية المصرية ​سالي عبد السلام​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّقت فيه تعرضها للتحرش. وظهرت سالي في محطة وقود مع صديقتها، عندما اقترب شخص وحاول ​التحرش​ بها وإزعاجها باستمرار رغم محاولاتها لصدّه بطرق مختلفة.

وعلقت سالي على الفيديو الذي نشرته وقالت: “عندما كنت في سيارتي قبل قليل وكنت متواجدة في محطة المحروقات، حتى لم أخرج من السيارة كنت أشرب القهوة برفقة صديقتي ريم، أتى أحد الأشخاص وسألني إن كنت أملك شاحنا للهاتف، بكل أدب قلت له لا، ومن ثم أدخل رأسه للسيارة ليبحث عنه”.

وتابعت عبد السلام: “السؤال هل هو العادي إن أي حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟! ليه!؟ إحنا حصلنا إيه؟! السؤال بقى هو مين ده؟ وهل ده عادي؟ في بنات هتقبل ده عادي! مجتمعنا شايف إنه عادي؟ ولما أقوله امشى ميمشيش”.

وعلقت قائلة: «امسك متحرش مش هنسيبكم ده واحد وانا قاعدة من شوية في العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا وريم صاحبتى في البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف «معاكى شاحن؟؟»، رديت بكل ادب لا وداخل بدماغه يشوف!! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟ قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى!! لااااا متكلمنيش كدة!!! قولتله اتفضل من هنا!! مفيش!!!!».

وأضافت: «ولسه هيقل ادبه ويستظرف تانى صورته فيديو!! ما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش!!! السؤال هل هو العادى أن أي حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟؟! ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟! وده رقم عربيه انا هعرف اجيب حقى إن شاء الله (ا ع ق ٧٤٣١) السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهل ده عادى؟ في بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما اقوله امشى ميمشيش».

وأكّدت سالي عبد السلام أنها ستحصّل حقّها بطريقتها الخاصة.

بالفيديو المصرية سالي عبد السلام تتعرض للتحرش

وفي وقت لاحق بعد نشر الفيديو، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الشاب المتهم بالتحرش بالإعلامية سالى عبدالسلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس.

وتبين من التحريات أن المتهم يعمل موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.