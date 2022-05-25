دريد لحام يثير غضب السعودية والإمارات بعد حديثه عن الذبح في اليمن (فيديو)

الدبور – أثار الممثل السوري دريد لحام غضب السعودية والإمارات عندما تحدث عن المذابح التي تحصل في اليمن الوطن العربي الذي مازال يحمل القضية الفلسطينية على ظهره في كل مكان كما قال دريد لحام في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مع حملة قوية ضده من قبل النشطاء في السعودية والإمارات.

مقطع الفيديو المتداول كان من مقابلة سابقة للفنان السوري على قناة الميادين وقال فيه: “أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن.

وأضاف: “هذا الشعب الفقير المسكين الي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع..”

وتابع لحام قائلا: “يا عمي انت رح تكفرونا بالتالي بمسألة أمي عربية، إذا أمي عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر..”

وأضاف: “بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة.

وختك يقول كما لسع الدبور: “بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه..”

مقطع الفيديو الذي إنتشر بشكل واسع أثار غضب الكثير من النشطاء في السعودية، حيث كتب الكاتب السعودي فهد ديباجي كما لسع الدبور ما نصه:

“الخسيس يبقى خسيس ، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان ؛ لأن الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم. المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران. فعلاً شر البلية مايضحك ..”

دريد لحام يثير غضب النشطاء في السعودية والإمارات

الخسيس يبقى خسيس ، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان ؛ لأن

الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم.

المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران.

فعلاً شر البلية مايضحك .. pic.twitter.com/66ys3KbMqI — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) May 25, 2022

وكتب حساب باسم منشق عن حزب الله ايضا تغريدة ارفق بها مقطع فيديو للفنان دريد لحام وعلق قائلا ما نصه كما لسع الدبور:

“دريد لحام *غوار الفرس * من اتباع مرجعية السفيه #خامنئي مؤيد لمحور #المقاومة الإجرامية الذي يقتل العرب يدعم جرائم #حزب_الله ضد العرب يبكي على قتلى الميليشيات الإيرانية و يقدس خامنئي و قال عنه في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يُلبى .”

يذكر أن دريد لحام وقف مع الرئيس السوري بشار الأسد منذ اليوم الاول، وبرر موقفه إنه دوما مع المقاومة ومع من يحارب دولة الإحتلال ويقف مع فلسطين، وان ما حصل في سوريا مؤامرة عالمية قادتها دولة الإحتلال وامريكا بمساعدة اطراف عربية، واتهم من قبل السعودية والإمارات وعدة دول بالمشاركة في تدمير سوريا تمهيدا للتطبيع مع الإحتلال وانهاء القضية الفلسطينية.