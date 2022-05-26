إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

السعودية: تفاصيل قتل العنود الشمري من قبل أسرتها بعد تعذيبها

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
قتل العنود الشمري

الدبور – كشفت السعودية ببيان رسمي من قبل الشرطة السعودية عن تفاصيل الحادث الذي هز المجتمع السعودي والخليجي، بعد قتل العنود الشمري من قبل عائلتها بطريقة متوحشة كما إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي الخبر بشكل سريع وكبير.

فقد أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، وبعد إنتشار أخبار مختلفة عن رواية مقتلها بسبب تعنيف أهلها لها، قالت الشطرة أنها باشرت حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، وأنه تم القبض على المتهمين في حينه، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان له نشر عبر حساب الأمن العام السعودي، تفاصيل قتل العنود الشمري.

وقال الكريديس إنه ”بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/10/1443 بلاغاً عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقاً“.

وأضاف: ”جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة“ بتهمة قتل العنود الشمري.

إقرأ أيضا: مقتل فتاة سعودية في ظروف غامضة برصاصة إخترقت وجهها

إقرأ أيضا: دريد لحام يثير غضب السعودية والإمارات بعد حديثه عن الذبح في اليمن (فيديو)

ويشير بيان الشرطة لوقوع الحادثة ووفاة الفتاة قبل نحو أسبوعين، لكن القصة ظهرت للعلن، يوم الخميس، عندما تداول مغردون معلومات عن قتل العنود الشمري بسبب تعنيف أفراد من أسرتها بسبب خلاف حول زواجها أدى في النهاية إلى مفارقتها للحياة.

بيان الشرطة عن مقتل العنود الشمري

اقرأ أيضاً

دريد لحام يثير غضب السعودية والإمارات بعد حديثه عن الذبح في اليمن (فيديو)

سلطنة عمان: حملة ممنهجة لزرع الفتنة داخل المجتمع العماني من دولة جارة

فيديو حاخام يهودي يرقص في الرياض يثير ضجة في مواقع التواصل- شاهد

وكان وسم ”#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري“ قد تفاعل بشدة وانضم لقائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في تويتر يوم الخميس، حيث شهد العديد من المشاركات حول القضية.

وتوسعت دائرة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية مقتل الفتاة على يد ذويها، وقدم كثيرون روايات مختلفة، في حين طالب آخرون الجهات الأمنية بالتدخل، قبل أن يصدر البيان الرسمي من شرطة منطقة الرياض ليكشف تفاصيل مقتضبة حول الجريمة المذكورة دون الإشارة صراحة إلى اسم العنود الشمراني.

وكان حساب منسوب لفتاة تدعي أنها شقيقة المتوفاة العنود، باسم إيلاف الشمراني، قد نشر تغريدة جاء فيها: ”اولاً جزاكم الله خير كل من دعاء لاختي العنود بالرحمه والمغفرة والله لا يريكم مكروه وثانياً حسبنا الله ونعم الوكيل فكل شخص كذب ونشر إشاعات عن فقيدتنا وهي في قبرها وربي لا يوفقه لا دنيا ولا آخره!“.

العنود

وأضاف الحساب: ”اختي توفت نتيجة لانخفاض حاد في الضغط سبب لها توقف بالقلب ٣مرات وتوفت بسببه دماغياً وقعدت بالمستشفى ١٩ يوم وبعدها انتقلت الى رحمة الله وارجع واقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الي ابتلونا كذباً وبهتاناً وحنا في ايام العزاء والله ينتقم منهم“.

العنود ٢

 

يأتي ذلك، فيما نشر حساب على “تويتر” يحمل اسم (Elaf) وتقول إنها شقيقة الفتاة العنود، تغريداتٍ متناقضة، أثارت الجدل بين المغردين .

وقالت قبل 10 ساعات من صدور بيان شرطة الرياض عن مقتل شقيقتها، إن الأخيرة لم تقتل، وإن لديها تقرير يؤكد ذلك. مشيرة إلى أنّه تم رفع بلاغات ضد مروجي خبر مقتلها. ثم قالت في تغريدة أخرى إن شقيقتها “تعبانة”.

55 2

 

قد يعجبك ايضا
لسعات

دريد لحام يثير غضب السعودية والإمارات بعد حديثه عن الذبح في اليمن (فيديو)

لسعات

سلطنة عمان: حملة ممنهجة لزرع الفتنة داخل المجتمع العماني من دولة جارة

عش الدبابير

فيديو حاخام يهودي يرقص في الرياض يثير ضجة في مواقع التواصل- شاهد

لسعات

إيفانكا ترامب تعود للتعري وتصدم جمهورها في الإمارات (صور الأكثر بحثا)

الصورة أحلى

روجينا ومن أمام الكعبة تعلن عن مسلسلها الجديد وتثير موجة من الغضب (صور)

لسعات

أردوغان يدفن منشار بن سلمان للأبد وجريمة إغتيال خاشقجي إنتهت

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد