السعودية: تفاصيل قتل العنود الشمري من قبل أسرتها بعد تعذيبها

الدبور – كشفت السعودية ببيان رسمي من قبل الشرطة السعودية عن تفاصيل الحادث الذي هز المجتمع السعودي والخليجي، بعد قتل العنود الشمري من قبل عائلتها بطريقة متوحشة كما إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي الخبر بشكل سريع وكبير.

فقد أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، وبعد إنتشار أخبار مختلفة عن رواية مقتلها بسبب تعنيف أهلها لها، قالت الشطرة أنها باشرت حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، وأنه تم القبض على المتهمين في حينه، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان له نشر عبر حساب الأمن العام السعودي، تفاصيل قتل العنود الشمري.

وقال الكريديس إنه ”بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/10/1443 بلاغاً عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقاً“.

وأضاف: ”جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة“ بتهمة قتل العنود الشمري.

ويشير بيان الشرطة لوقوع الحادثة ووفاة الفتاة قبل نحو أسبوعين، لكن القصة ظهرت للعلن، يوم الخميس، عندما تداول مغردون معلومات عن قتل العنود الشمري بسبب تعنيف أفراد من أسرتها بسبب خلاف حول زواجها أدى في النهاية إلى مفارقتها للحياة.

بيان الشرطة عن مقتل العنود الشمري

شرطة منطقة الرياض: مباشرة حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، والقبض على المتهمين في حينه وإحالتهم إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/PGC0GfQScv — الأمن العام (@security_gov) May 26, 2022

وكان وسم ”#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري“ قد تفاعل بشدة وانضم لقائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في تويتر يوم الخميس، حيث شهد العديد من المشاركات حول القضية.

وتوسعت دائرة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية مقتل الفتاة على يد ذويها، وقدم كثيرون روايات مختلفة، في حين طالب آخرون الجهات الأمنية بالتدخل، قبل أن يصدر البيان الرسمي من شرطة منطقة الرياض ليكشف تفاصيل مقتضبة حول الجريمة المذكورة دون الإشارة صراحة إلى اسم العنود الشمراني.

وكان حساب منسوب لفتاة تدعي أنها شقيقة المتوفاة العنود، باسم إيلاف الشمراني، قد نشر تغريدة جاء فيها: ”اولاً جزاكم الله خير كل من دعاء لاختي العنود بالرحمه والمغفرة والله لا يريكم مكروه وثانياً حسبنا الله ونعم الوكيل فكل شخص كذب ونشر إشاعات عن فقيدتنا وهي في قبرها وربي لا يوفقه لا دنيا ولا آخره!“.

وأضاف الحساب: ”اختي توفت نتيجة لانخفاض حاد في الضغط سبب لها توقف بالقلب ٣مرات وتوفت بسببه دماغياً وقعدت بالمستشفى ١٩ يوم وبعدها انتقلت الى رحمة الله وارجع واقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الي ابتلونا كذباً وبهتاناً وحنا في ايام العزاء والله ينتقم منهم“.

يأتي ذلك، فيما نشر حساب على “تويتر” يحمل اسم (Elaf) وتقول إنها شقيقة الفتاة العنود، تغريداتٍ متناقضة، أثارت الجدل بين المغردين .

وقالت قبل 10 ساعات من صدور بيان شرطة الرياض عن مقتل شقيقتها، إن الأخيرة لم تقتل، وإن لديها تقرير يؤكد ذلك. مشيرة إلى أنّه تم رفع بلاغات ضد مروجي خبر مقتلها. ثم قالت في تغريدة أخرى إن شقيقتها “تعبانة”.