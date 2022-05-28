الشيخة سلاف فواخرجي: رأيت كل الأنبياء في المنام ولا يوجد نار في الآخرة!

الدبور – الشيخة الممثلة السورية سلاف فواخرجي تثير الجدل من جديد بعد ان تركت التمثيل لدقائق وتوجهت للحديث عن الدين والأنبياء والآخرة، والأنبياء الذين لم يظهروا لأحد في المنام إلا قلة قليلة زاروا الممثلة سلاف فواخرجي التي لا تعترف أصلا بوجود نار وعذاب وعقاب في الآخرة وتؤمن بالبوذية، بل ستذهب إلى الجنة مباشرة لما قدمته للبشرية من أعمال فنية.

والدبور كعادته لسع ما تم تداوله في الساعات الماضية من مقطع فيديو للمثلة الشيخة الداعية سلاف فواخرجي وهي تتحدث عن وصولها لمرحلة مقابلة جميع الأنبياء من سيدنا أدم حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام وبشكل دوري ومستمر.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من لقاء تلفزيوني للممثلة سلاف فواخرجي، والتي تحدثت خلاله عن أنها ترى العديد من الرؤى.

وقالت فواخرجي: ”أنا حدا كتير بعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤى كتير، وبشوف أنبياء، شفت كل الأنبياء، وشفت لحظات غريبة بحياتي“.

وأضافت الممثلة الشيخة السورية إنها لا ترى فقط الأنبياء بل وعائلاتهم ايضا، حيث قالت : ”شفت منام من فترة الست رقية كأنه هيك عم تناديني اروح لعندها، فتنكرت ورحت مع صديقتي على الجامع“.

وتعرضت سلاف فواخرجي لانتقادات من النشطاء على تصريحاتها الاخيرة لم تقل حدة عن تلك التي تعرضت لها عندما قالت إنها لا تؤمن بوجود نار في الآخرة فالله رحيم لا يعذب خلقه.

الشيخة سلاف فواخرجي لا تؤمن بوجود نار وعقاب

وكانت سلاف فواخرجي قد أثارت الجدل مؤخرا بتصريحها بأنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن: ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار“.

وأضافت فواخرجي خلال برنامج ”شو القصة“ مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ”ltv“ السورية، إن ”الله يريد أن يكون الشخص مؤمنا ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد“.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية، مؤكدة احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إن جميعها بيوت الله“.

وأكدت على انتمائها فقط لبلدها سوريا إذ قالت: ”أنا تعلمت من صغري اني بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه وبكل أحواله.. انا بعيّد مع الكل وبحب عيد اي طائفة او ديانة موجودة في سوريا بعيد معاهم وبحتفل“.

وتصف سلاف الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “رجل شريف”، وتقول إنها “فخورة بكونه رئيسا لسوريا”، مضيفة أن “شعبنا محظوظ بوجود رئيس شريف مثله”. وقالت إنها “مؤيدة لسوريا وليس للنظام الحالي. ومع النظام ضد الفوضى، كنا نعيش بأمان وهو ما نفتقده الآن”.

وعلّلت الفنانة السورية ذلك في حديثها للإعلامي شادي خليفة، عبر قناة “الجديد”، بالقول: “أحببتُ أن أذكر الناس بجزء من الوطن المفقود من خلال قصة حب لم يُكتب لها النجاح، من منطلق أنّ الحب ليس برجل وامرأة فقط، بل جغرافيا وذكريات وتاريخ”.