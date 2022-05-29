شاهد: مصرع عريس أردني قبل زفافه بـ24 ساعة في حادث مروع

الدبور – أفاق الأردن على مصرع عريس أردني قبل زفافه بـ24 ساعة فقط، في حادث مروع في محافظة الكرك هز المجتمع الأردني وأثار حالة من الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تم نشر الخبر وصور الشاب بشكل واسع مع تفاعل واسع من قبل النشطاء في الأردن وخارجها.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يوثّق لحظات الحادث المروّع الذي أدى إلى مصرع الشابين “منذر محمد عسكر السبيله”، وابن عمه “وازن مخلد عسكر السبيله”.

وكان الشابان يعدّان إجراءات “حمام العريس”، الذي كان مخططًا له، الجمعة، قبل زفاف الشاب “منذر” إلا أن مركبتهما اصطدمت بشاحنة كانت تقطع الطريق بشكل مفاجئ.

وانتشر خبر وفاة عريس أردني على منصات التواصل في الأردن، وضاعف من ألم المأساة أن الشاب وزّع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان مقررًا السبت.

وكتب صديق الشاب رعد العدوان الخبر على صفحته على موقع تويتر وعلق قائلا ما نصه: “وفاة الصديق الخلوق منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر موعد زفافه يوم غد السبت اثر حادث سير مساء هذا اليوم”

مصرع عريس أردني يهز وسائل التواصل الإجتماعي

وفاة الصديق الخلوق منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر موعد زفافه يوم غد السبت اثر حادث سير مساء هذا اليوم لا حول ولا قوة الا بالله وعزائي الحار لذويه وانا لله وانا اليه راجعون https://t.co/NP8whCrnQU pic.twitter.com/v2FOhcdU6e — RA'AD ALADWAN رعد العدوان (@RAADMALADWAN2) May 27, 2022

وكتب ناشط في الأردن أيضا تغريدة أرفق بها فيديو من الحادث المروع الذي حصل قبل موعد الزفاف بساعات، وعلق كما لسع الدبور ما نصه: “وفاة العريس الشاب منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر زفافه اليوم اثر حادث سير مروع توفي فيه أيضا ابن شقيقه. لا حول ولا قوة الا بالله …انا لله و انا اليه راجعون”

وفاة العريس الشاب منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر زفافه اليوم اثر حادث سير مروع توفي فيه أيضا ابن شقيقه. لا حول ولا قوة الا بالله …انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/AWFR3DFdBp — Mohammad Alhadeed🇯🇴🖤 (@Mohamma66239618) May 28, 2022

وخيم الحزن على رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورة عريس أردني وبطاقة دعوة حفل زفافه، مرفقين معهما دعواتهم بالرحمة والمغفرة.

ووفق وسائل إعلام أردنية، قال “وجيه العزايزة” وزير النقل إن هناك 700 وفاة مباشرة ناتجة عن حوادث السير سنويًا، و350 إلى 400 إصابة غير مباشرة، إلى جانب وجود أكثر من 11 ألف إصابة.

وأشار “العزايزة” إلى أن التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب الخسائر البشرية تصل إلى نحو 300 مليون دينار (420 مليون دولار)، مطالبًا بإعادة إحياء “أعوان المرور” واستخدام وسائل جديدة، لاسيما في ظل ما وصفه بـ”انحدار” في منظومة القيادة والتعامل مع الطرق والممارسات عليها.