مجندات بملابس السباحة وأحذية بكعب في هذا البلد وضجة في مواقع التواصل

الدبور – مجندات بملابس السباحة وأحذية بكعب عالي مقطع فيديو لعرض عسكري أثار حالة من الجدل وكان الأكثر بحثا في محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي.

مقطع الفيديو ليس في السعودية بالطبع، ولا حتى في دولة الإحتلال التي ينتشر فيها الشذوذ بالإضافة لحالات الإغتصاب داخل معسكرات الجيش، ولا حتى في الجيش الامريكي الذي ايضا يعاني من مشاكل التحرش.

وأثار مقطع فيديو لمجندات بملابس السباحة كولومبيات يسرن تحت المطر، بملابس السباحة، وبأحذية عالية حتى الركبة، وقبعات عسكرية، جدلاً بين كبار الضباط في الجيش، دفع القيادة إلى فتح تحقيق في الحادثة.

بحسب موقع “lapresse” الكندي الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، فإن احتفالاً نُظّم في وسط العاصمة الكولومبية، شمل مجندات احتفلن بانتهاء خدمتهن العسكرية.

قيادة الفرقة الخامسة، التي تنتمي لها المجندات، أشارت في بيان عقب انتشار تلك الصور ومقاطع الفيديو، إلى أن “الفعالية جاءت في إطار يوم زيارة الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية، مع عائلاتهم”.

حيث قال القادة العسكريون إن موضوع العرض كان “تطور الملابس بين الماضي والحاضر”.

مجندات بملابس السباحة

من جانبها، قالت القيادة إن الجيش الكولومبي فتح تحقيقاً “من أجل التحقق من الوقائع والإجراءات التي نفذتها الوحدة، التي تنتمي لها المجندات”، مضيفة أنه “قد يتم اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية”.