صراع بين حسين الشيخ و جبريل الرجوب على خلافة محمود عباس

الدبور – صراع كبير يجري حاليا بين حسين الشيخ وجبريل الرجوب على خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يعاني من أزمات صحية كثيرة ولكنه يصر على البقاء في منصبه حتى نفسه الأخير كبقية الرؤساء العرب.

وقالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، الخميس، إن ”الرئيس الفلسطيني ذا الـ87 عاما يعاني من مشاكل في القلب، وتغلب قبل نحو عشر سنوات على سرطان البروستاتا“، مشيرة إلى أن ”حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ“.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن ”عباس يخضع بشكل روتيني لفحوصات طبية في الخارج بعيدا عن أعين الجمهور، لكنه يصر على البقاء في منصبه“، مبينة أن ”الخطاب الذي ألقاه عباس عبر الهاتف من مكتبه في رام الله، الأربعاء، كان محاولة لإخماد الشائعات حول حالته الصحية“.

وبحسب التقرير، فإن ”الصراع على منصبه في حال شغوره لا يزال غير واضح، ولكنه قد يُغرق القيادة الفلسطينية في الفوضى“، مضيفةً: ”بعد وفاة صائب عريقات، أصبح حسين الشيخ، الخليفة المحتمل للرئيس عباس“.

واستدركت الصحيفة: ”لكن حسين الشيخ الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يواجه معارضة قوية داخل حركة فتح، حيث يرى آخرون من كبار الشخصيات في أنفسهم خلفاء شرعيين، وأبرزهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب“.

ومن جهتها، قالت القناة 12 العبرية قبل عدة أيام، إن ”الرئيس الفلسطيني لديه رغبة بتغيير الحكومة الحالية، وإنه أبلغ مقربين منه بذلك“، مشيرةً إلى أن ”عباس يفكر جديا في تغيير رئيس الوزراء محمد اشتية، وهو عضو لجنة مركزية بحركة فتح“.

Finally, we agreed upon further development and closer collaboration. pic.twitter.com/AQKG16lkuB

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 8, 2022