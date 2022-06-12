السعودية هند القحطاني تتعرض لإنتكاسة صحية! شاهد كيف ظهرت؟ (فيديو)

الدبور – تعرضت السعودية هند القحطاني لإنتكاسة صحية شديدة بعد إجراء عمليتي تجميل في وقت واحد، ولم تتوقع ما حصل لها من مضاعفات بعد العملية الأخيرة للتجميل.

ولأن الجمال هو رأس مال هند القحطاني ولا تملك غير جسمها لتسويقه، تقوم كل فترة بإجراء عملية تجميل مختلفة، حتى لا يكاد يصدق من يشاهد صورها في بداية ظهورها واليوم، حيث تعرضت للكثير من عمليت التجميل لتستمر في تحصيل الأموال.

وكانت هند القحطاني قد خضعت مؤخرا لعملية زراعة شعر في مقدمة الجبهة، لتتبعها بعملية تجميل بالأنف حدث لها مضاعفات بسببها.

السعودية هند القحطاني تتحدث عن مرضها بسبب عمليات التجميل

وخرجت هند القحطاني في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات، وهناك ضمادات طبية على أنفها، وأشارت إلى أنها مريضة ولا تستطيع النوم قائلة: ”تعبانة.. آخذ حبتين منوم ولا أنام“.

وكتبت هند عدة تدوينات عبر حسابها على سناب شات قالت فيها: ”والله ثم والله إني تعبانة، أحس إني أتعب أكثر من غيري، حظي شين في العمليات (ألا يباع الحظ فأشتريه).

وعن سبب إجراء العملية قالت: ”قلت بيني وبين نفسي ياهنودة دام انك سويتي زراعة وما راح تطلعين لجمهورك إلا بعد فترة، يالا سوي شي تاني كنت أتمناه من زمان“.

وأضافت: ”أبشركم أن شعر جبهتي وحواجبي اللي سويته طاح، ما عاد منه إلا شعيرات“.

وغالبا ما تثير أخبار مشاهير التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

وقبل نحو شهر، أثار الإعلامي السعودي عبدالله سري عاصفة انتقادات بعد مطالبته بمنح مواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني لقب ”الأم المثالية“، بسبب تربيتها ”الراقية“ لأبنائها، على حد قوله.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الإعلامي السعودي، ما عرضه لانتقاد الجمهور، لأن هند القحطاني دائمًا ما تثير الجدل بتصوير بناتها بملابس توصف بـ ”الجريئة“.

#هند_القحطاني ماهوب شماته فيها بسلامتها بس وش وضع الفسويات اذا سمعوها تقول كذا 😂 ليس تقليلًا للمراه ولكن المراه تحتاج رجل بالفعل هي كانت تقول ان المراه قويه وعند اول مشكله جتها احتاجت لرجل المقطع هذا انحذف pic.twitter.com/peCiwV4B75 — عبدالعزيز الجاسر (@3ziz_Aljasser) June 12, 2022

وكالعادة أثارت هند القحطاني حالة من الجدل والتغريدات في السعودية كما كل مرة تخرج بها في فيديو جديد أو اي كلمة تقولها، ولسع الدبور عدة تغريدات اليوم وجميعها ساخرة.

حيث قال أحدهم ما نصه: “الله يصلحها ويهديها وجميع المسلمين والمسلمات نطالب ب #منع_عمليات_التجميل خاصه للناس المتعافيه وربي رزقهم وفضلهم عن غيره كاملين الخلقه { لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (4) ثم رددناه أسفل السافلين} مافي احسن من خلق ربي ولا عليكم من كلام احد نظرهم يشوف الزين شين #هند_القحطاني”

الله يصلحها ويهديها وجميع المسلمين والمسلمات نطالب ب #منع_عمليات_التجميل خاصه للناس المتعافيه وربي رزقهم وفضلهم عن غيره كاملين الخلقه { لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (4) ثم رددناه أسفل السافلين} مافي احسن من خلق ربي ولا عليكم من كلام احد نظرهم يشوف الزين شين#هند_القحطاني — احمد⏳🏆🫴🏻🥇🇸🇦⁩|يارب إشف أمي🙏🏻 (@ahmsww) June 12, 2022