حسن يوسف: جميع القبلات في أفلامي حلال لأني كنت أقوم بالمضمضة بعدها!

الدبور – الممثل المصري حسن يوسف أصدر فتوى أثارت الجدل مؤخرا عن تحليل جميع القبلات قي أفلامه القديمة وإنه غير نادم عليها، وأثارت تصريحاته حالة من الجدل والغضب خصوصا أن الفنان حسن يوسف قد إعتزل التمثيل منذ فترة طويلة بعد إعتزال زوجته شمس البارودي، قبل أن يعود بمسلسل فاشل لحاجته للمال.

وقال الفنان المصري حسن يوسف بأن القبلات في الأفلام القديمة التي شارك بها كانت بلا إحساس، وأنهم كانوا يوقومون بـ ”المضمضة“ بعدها، لذلك لا تعتبر حراما، بحسب تعبيره.

وقال حسن يوسف في تصريحات لموقع ”القاهرة 24“ المحلي أنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء.

وأضاف الفنان المصري: ”مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل، والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام“.

وأشار يوسف إلى أن الجمهور ما زال متمسكا بالأعمال القديمة قائلا: ”الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض وأسود، ولدي صديقي في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض وأسود“.

حسن يوسف يفتي في الفن

وعن حكم الفن أوضح: ”كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا“.

وكان الفنان حسن يوسف قد صرح بأن الانحطاط الأخلاقي الذي سيطر على الشارع في مصر بعد الثورة انتقل إلى السينما والدراما التلفزيونية، وباتت الأعمال الفنية سيئة وتمتلئ بالألفاظ الخادشة للحياء والبلطجة.

وعما تردد عن سوء حالته النفسية بسبب معاملة شركات الإنتاج مع أبناء جيله قال : ”بالفعل جيلي يتعرض للظلم والاضطهاد ولم يحصل على حقه المادي ولا الأدبي، أنا كفنان أعاني من سوء حظ غريب فقد تعاقدت على مسلسل جرح عمري أمام سهير رمزي وتوقف التصوير فجأة بسبب تعثر المنتج ماديًا وبعد ذلك اختفى تمامًا“.

وأضاف: ”أيقنت أنني سيء الحظ بعدما حدث في مسلسل (الضاهر) الذي كتبه تامر عبدالمنعم، فقد تم وقف التصوير بقرار من جهة سيادية كبيرة لأن البطل الذي يجسده محمد فؤاد ضابط في الجيش وكنت سعيدًا بهذا العمل لأنني أجسد فيه دور يهودي لأول مرة“.

وبشأن ما تردد عن اعتراضه على عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي للتمثيل قال: ”لم أعارض عودة شمس للتمثيل ولكن هذا موقفها ترفض التراجع عنه، فقد اعتزلت في قمة شهرتها وما زالت مصرة على موقفها، مهما كانت المغريات فهي رفيقة حياتي ولديها مبدأ ترفض التنازل أو التفريط فيه وأنا أحترم قرارها“.

ومن ناحية أخرى، صرح حسن يوسف، بأنه يتمنى أن يشارك في عمل فني مثل الاختيار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أعمال فنية تعرض عليه في الفترة الأخيرة، قائلًا: أتمنى أشارك في عمل مثل الاختيار يساهم في رفع الحس الوطني حتى أساهم فيه، وأقدم كلمة من خلاله.

وعن كيفية قضاء وقته قال: أقضي وقتي ما بين العبادات والترفيه، قائلًا: أكرس وقتي في قراءة المصحف والتسبيح وباقي العبادات، وما بين الترفيه حيث أذهب لنادي الجزيرة وأمارس اليوجا والسباحة وأشاهد التليفزيون.

حسن يوسف يكشف عن أول لقاء مع شمس البارودي