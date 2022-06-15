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فيديو لضرب المذيعة المصرية أماني صباح وهي تصرخ من الألم أثار ضجة واسعة

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بواسطة وطن الدبور
ضرب مذيعة مصرية
ضرب مذيعة مصرية أماني صباح وهي ليست الأولى.. الصورة من الأرشيف

الدبور – أثار مقطع فيديو لضرب المذيعة المصرية أماني صباح والذي إنتشر بشكل واسع عبر منصات وسائل التواصل الغجتماعي، حالة من الغضب والجدل لتصرف مديرها الهمجي معها فقط لأنها طالبت بحقوقها المادية.

وسائل إعلام ذكرت أن المذيعة المصرية أماني صباح تعرضت للضرب من قبل مدير إذاعة وسط الدلتا، هاني محمد عماشة، وذلك “بسبب مطالبتها بحقوقها المادية والأدبية، وانتقاداتها للهيئة الوطنية للإعلام”.

يُظهر الفيديو مشادة كلامية بين المذيعة ومدير الإذاعة، الذي قال لها: “محدش غيري هيربيكي”، قبل أن ينفعل ويهجم على المذيعة ويضربها، فيما كانت تصرخ بشدة.

في نبرة حملت تهديداً للمذيعة، قال مدير الإذاعة لها: “ابقي ابعتي بقى لصاحبتك المعتقلة”، ولم يُحدد بشكل واضح من كان يذكر، لكن البعض أشار إلى أنه يتحدث عن المذيعة هالة فهمي، التي تم سجنها منذ نحو شهرين، بعدما انتشر مقطع فيديو لها يظهر انتقادها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ضرب المذيعة المصرية أماني صباح بثير حالة غضب

وأثار الاعتداء على المذيعة ردود فعل على شبكات التواصل، وقوبلت حادثة ضربها بالرفض، ودعوات للسلطات لتتحرك. خصوصا أن مقطع الفيديو إنتشر بشكل واسع.

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حيث قال الناشط أحمد عطوان كما لسع الدبور من صفحته على موقع تويتر ما نصه: “في زمن انعدام الرجولة : مسئول بالإذاعة والتليفزيون موالى للأمن يعتدي بالضرب علي المذيعة أماني صباح لأنها صديقة الاذاعية المعتقلة #هالة_فهمي هل سوف نسمع صوتا للمجلس القومي للمرأة ،وفتاوى رفض ضرب واهانة المرأة،ونعرات كل المنادين بحقوق المرأة ؟ ولا المذيعة سوف يضيع حقها لأنها حرة؟!”

يُشار إلى أن المذيعة ” أماني صباح” مقدمة برامج، وتواجه ملاحقة قانونية بسبب انتقادات وجهتها لـ”الهيئة الوطنية للإعلام”، فضلاً عن مشاركتها في احتجاجات للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بحقوقهم المادية.

المذيعة المصرية أماني صباح
المذيعة المصرية أماني صباح

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