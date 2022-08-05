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أبو تريكة يهاجم التطبيع مع “إسرائيل” وبن زايد يستدعي الذباب للتشاور

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
أبو تريكة يهاجم التطبيع وبن زايد يستنفر الذباب

الدبور – أستفز محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق الإمارات بعد مهاجمته التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي وكل من يطبع معها بعد عملية القصف على قطاع غزة بوحشية يوم الجمعة.

وشهد يوم الجمعة 5 أغسطس/آب 2022 قصفاً إسرائيلياً لقطاع غزة، استهدف شقة سكنية وعدداً من المناطق، أدى لاستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وسيدة عمرها 21 عاماً.

أبو تريكة يهاجم التطبيع مع إسرائيل ويستفز الإمارات

وعلّق محمد أبو تريكة عبر حسابه في موقع “تويتر” متسائلاً: “ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له”.

وأضاف: “هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين”.

وأردف: “هل نرى مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا؟ أشك في هذا، فالصمت سيكون ردهم”.

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وانهالت التعليقات التي تهاجم شخص أبوتريكة وبعيدا عن الموضوع من قبل الذباب الذي يعمل مع الإماات ويستنفر في كل مرة ينتقد فيها التطبيع والمطبعين.

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ودأب أبوتريكة على التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، سواء عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال ظهوره في استوديوهات قنوات beIN SPORTS لتحليل المباريات.

وكان أبوتريكة طالب في شهر فبراير/شباط الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بفرض عقوبات على إسرائيل، على غرار القرارات التي اتخذها “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا” ضد روسيا وأنديتها.

وانتقد أبو تريكة “تساهل” فيفا مع إسرائيل، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بازدواجية المعايير، بقوله “يكيل بمكيالين”.

وعلق أبو تريكة على قرار “فيفا” و”يويفا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب: “قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني”.

وأوضح أبو تريكة: “لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين”، وأشار في تغريدته إلى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللغة العربية.

وعادة ما يستنفر الذباب الإماراتي والسعودي عندما ينتقد أبو تريكة الإحتلال والتطبيع والمطبعين، وبعد كل تصريح له يقوم الذباب بحملة شتائم وتشويه سمعة ضد أبو تريكة على وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام التابعة للإمارات والسعودية.

وسبق لأبو تريكة، المحلل الفني الحالي في شبكة قنوات beIN Sports، أن عبّر عن دعمه للفلسطينيين وتحديداً في غزة خلال مباراة عام 2008، في لقطة شهيرة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعرض وقتها لعقوبة من “الكاف”.

ففي مباراة مصر أمام السودان، أحرز أبوتريكة هدفاً، وأثناء احتفاله كشف عن قميص داخلي كان يلبسه تحت قميص المنتخب، كُتب عليه: “تعاطفاً مع غزة”.

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