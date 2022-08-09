ياسمين عبد العزيز بعد مرضها ورجوعها من الموت تثير الجدل من جديد

الدبور – ياسمين عبد العزيز الممثلة المصرية التي تعرضت لأكبر أزمة في حياتها عندما واجهت المرض ووصلت إلى حد الموت، ورجعت من موت محقق بعد رحلة علاج طويلة في عدة دول. حتى من الله عليها بالشفاء، لتعود لإثارة الجدل من جديد بعد غياب طويل عن الأضواء.

حيث تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند موشر البحث على موقع جوجل بعد نشر صور لها عبر حسابها من الساحل الشمالى برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلق رواد السوشيال ميديا علي هذه الصور: بتختفى السنة كلها وتظهر فى الصيف.. قمر وخست جدًا”.

ياسمين عبد العزيز وظهور جديد

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتختار الميك آب جريئًا وهو ما يكشف عن جمالها الساحر.

وكشف أحمد العوضى قبل أسبوعين عن اجتماعه مع زوجته ياسمين عبد العزيز مجدداً في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جديد يكتبه ناصر عبد الرحمن ويخرجه مصطفى فكرى حيث كتب في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك “رمضان 2023.. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي”، مختتما: “على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان”.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها، مسلسل “اللى مالوش كبير” في شهر رمضان 2021 وجمعها بالنجم أحمد العوضى، وشارك في البطولة خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.