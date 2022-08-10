مونديال قطر 2022 بعد الإمارات يغضب دولة الإحتلال أيضا

الدبور – أغضب مونديال قطر الذي ينتظره العالم كله دولة الإحتلال بعد حذف اسمها واستبداله لأول مرة باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث عبر “إسرائيليون” عن غضبهم بسبب إلغاء اسم بلدهم المحتل من موقع اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، وكتابة “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت سائل إعلام عبرية إنه “عند الدخول إلى موقع اللجنة المنظمة لكأس العالم بقطر، لتحديد أقرب وكالة لشراء حزم للبطولة، يُطلب تحديد وكالة المبيعات الأقرب لموقع المشتري، والتي تحدد حسب الدولة”.

وأوضحت بأنه عند الدخول الى آسيا والشرق الأوسط يتم استعراض جميع الدول، باستثناء “إسرائيل”، حيث يعثر كل من يبحث بين أسماء البلدان على “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

فيما قال الصحفي الإسرائيلي، “نداف تسينسافير”، المراسل الرياضي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “ملايين الإسرائيليين يبدون متابعة حثيثة لبطولات كأس العالم لكرة القدم، وهي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم”.

وتابع، “مع ذلك، فقد اتضح لهم أن إسرائيل نفسها ليست مدرجة على الخريطة حقاً المنشورة على موقع الفيفا الخاص بمونديال قطر في نوفمبر/تشرين الثاني، وأي شخص يرغب في شراء حزم الضيافة، سيكتشف أن اسم “إسرائيل” غير مدرج في القائمة، واستُعيض عنه بالخيار الوحيد المسمى “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهي صفحة مخصصة موجودة على الموقع الرسمي للفيفا”.

مونديال قطر والقرار الذي أغضب الإحتلال

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إن قرار مونديال قطر، أثار استياءً كبيراً لدى الإسرائيليين، إذ قال أحدهم”أمام وصمة عار كبيرة، فقد تم اختيار قطر لاستضافة الألعاب، ويجب أن تكون للعالم كله، وليس من الممكن أن تختفي إسرائيل فقط على موقع الفيفا من جميع دول العالم”.

وفي يوليو/تموز الماضي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها، إنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية داخل الملاعب خلال مونديال قطر 2022.

مونديال قطر أغضب الإمارات من قبل

يذكر أن الإمارات كانت قد شنت حملة كبيرة ضد قطر وصلت لحصار دولة قطر بسبب فوزها بتنظيم المونديال، وشن الكثير من الكتاب والشخصيات المحسوبة على حاكم الإمارات هجوما متواثلا ضد قطر والمونديال، وراهن الكثير على فشل قطر بإستضافة المونديال طوال الفترة السابقة قبل ان تخضع الإمارات وتستسلم وتحسن علاقاتها مع قطر.

وكان ضاحي خلفان قد قال في السابق لو تتخلى قطر عن تنظيم المونديال تنحل كل المشاكل بيننا.

وايضا نشر تغريدة جاء فيها كما لسع الدبور ما نصه:“مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى…اقتباس موفق..”