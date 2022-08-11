الكويت القبض على وافد يدير شبكة دعارة بشكل مختلف..

الدبور – في الكويت ألقت السلطات الأمنية القبض على وافد يدير شبكة دعارة بطريقة جديدة ومختلفة وبدون تدخل منه شخصيا، كل ما يقوم به هو توفير المكان المناسب للشباب والفتيات داخل عمارة سكنية عائلية حتى لا يشك أحد

و أوقفت السلطات الأمنية في الكويت، وافدا بنغالي الجنسية تمهيدا لإبعاده عن البلاد، عقب تقديم بلاغ ضده بتهمة تأجير شقق خالية من السكان، لأشخاص لممارسة أعمال منافية للأخلاق.

ووفقا لحسابات إخبارية محلية، فإن الوافد يعمل حارس عمارة في منطقة الجهراء، ويقوم بتأجير الشقق الخالية لشباب وفتيات لممارسة الرذيلة.

وافد يدير شبكة دعارة

وقال اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، إن ”عملية ضبط وافد يدير شبكة دعارة تمت عقب تقديم مواطن كويتي يقطن في ذات العمارة التي يحرسها الوافد بلاغا ضده، لتأجيره هذه الشقق للشباب والفتيات لاستخدامها في أعمال منافية للأخلاق والآداب“.

وأكد اللواء السريع في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن ”المواطن الكويتي وهو رجل متزوج، اشتكى بداية الأمر لملاك العمارة ولكن دون جدوى، ليباشر بعدها إبلاغ المسؤولين بالمباحث، حيث تم ضبط الحارس وجارٍ العمل لإبعاده عن البلاد“.