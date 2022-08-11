شاهد ذبح سائح قطري في الشارع بطريقة بشعة تهز تونس و قطر تعرف على السبب!

الدبور – هزت جريمة ذبح سائح قطري بطريقة بشعة في تونس، هزت منصات التواصل الإجتماعي والمجتمع التونسي والقطري في نفس الوقت.

وكانت قد بدأت السلطات القضائية التونسية الخميس، التحقيق بجريمة القتل التي هزّت مدينة بنزرت في تونس، في أقصى شمال البلاد، والتي راح ضحيتها سائح أجنبي تبيّن فيما بعد أنه قطري الجنسية، ويبلغ من العمر نحو 60 عامًا.

بينما أكد مصدر أمني في تونس، أن النيابة العامة بمدينة بنزرت باشرت التحقيقات مع القاتل، وهو رجل في العقد الرابع من عمره ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، مشيرًا إلى أن عملية عرض جثة القتيل على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وعدد الطعنات التي تلقاها، ستيسّر إجراءات التحقيق، لا سيما أن الفاعل بات بقبضة الأمن.

وأضاف المصدر الأمني، أن الجريمة وقعت، في الساعة العاشرة والنصف ليلًا بالتوقيت المحلي (الليلة الماضية)، بمدينة بنزرت العتيقة، حيث يقيم السائح القطري منذ نحو أسبوعين، معتبرًا أن التحقيقات ستكشف عن الأسباب التي دفعت القاتل إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن القاتل في العقد الرابع من عمره لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة، ما أثار حالة من الهلع بين سكان المدينة.

السبب وراء ذبح سائح قطري

وذكر مصدر أمني لتلفزيون ”التاسعة“ سبب ذيح سائح قطري، أن القاتل تفطن إلى وجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر ”فيسبوك“ فقرر الانتقام منه، فتسلّح بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت وهاجمه من الخلف، وذبحه بواسطة السكين، وفق قوله.

وعلق ناشط على الجريمة البشعة وتكتم على ذكر جنسية الضحية إنه ذبح سائح قطري وقال ما نصه كما لسع الدبور: “شوفوا إعلام العار في#تونس ذبح سائح أجنبي (التكتم أنه قطري) وسط المدينة من طرف مواطن تونسي (التكتم أنه عسكري نظامي) العسكري هذا فطن بأخته تكلم قطري (التكتم أنها جريمة شرف) بلادنا قائمة على التعتيم في التعاطي مع إرهاب النظام وجرائم الشرف تجريم التشهير بأبناء النظام قذف الإسلاميين”

شوفوا إعلام العار في #تونس: ذبح سائح أجنبي (التكتم أنه قطري) وسط المدينة من طرف مواطن تونسي (التكتم أنه عسكري نظامي)

العسكري هذا فطن بأخته تكلم قطري (التكتم أنها جريمة شرف)

بلادنا قائمة على

التعتيم في التعاطي مع إرهاب النظام وجرائم الشرف

تجريم التشهير بأبناء النظام

قذف الإسلاميين pic.twitter.com/ruHuClQuw8 — عمر قلح (@NZiVgesNPbPgA4Q) August 11, 2022

وأشار المصدر إلى أنه فور وقوع جريمة ذبح سائح قطري تم إبلاغ السلطات الأمنية، والنيابة العامة التي أذنت برفع الجثة ونقلها إلى المستشفى للتشريح، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، بينما تم الاحتفاظ بالقاتل على ذمة التحقيقات إلى حين تقديمه لاحقًا وإحالته على أنظار النيابة العامة للنظر في الملف، وإصدار الحكم المناسب.

وأثارت الجريمة حالة هلع بين سكان مدينة بنزرت المعروفة بهدوئها، وإقبال المصطافين والسياح عليها صيفًا للاستمتاع ببحرها، والتجول في أزقة مدينتها العتيقة، وضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على الجريمة والتنديد بها.

وعلق ناشط آخر عن ذبح سائح قطري بقوله ما نصه كما لسع الدبور: شاب قطري يذبح في الشارع في بنزرت التونسية بسبب علاقة غرامية مسألة في منتهى الخطورة.. يبدو أن تونس تسير حثيثا في ثقافة الذبح وبما يعني بأن المستقبل مشرق في الظلام!!