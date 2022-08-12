إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

أمة عربية واحدة: إسرائيلي يجوب الاردن والسعودية والإمارات حتى تل أبيب بسيارته

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
أمة عربية واحدة: إسرائيلي يجوب الاردن والسعودية والإمارات
أمة عربية واحدة.. إسرائيلي يجوب الدول العربية بسيارته

الدبور – أمة عربية واحدة.. تنقّل سائح إسرائيلي وصديقه بسيارة دفع رباعي من الإمارات العربية إلى “إسرائيل”، في سابقة يقوم بها شخص من البلدين.

وقرر بروس غورفين وصديقه اليوناني، جو كوين، الانطلاق في رحلة برية من الإمارات إلى إسرائيل مرورا بالرياض وجدة والعلا في المملكة السعودية والعقبة في الأردن، قبل أن يصلا إلى القدس أخيرا، وفق ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقبل الرحلة، عندما أخذ غورفين سيارته لتفتيشها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قيل له إنه أول شخص معروف بالقيادة إلى إسرائيل بلوحات ترقيم إماراتية، وفق ما نقلت عنه الصحيفة الإسرائيلية.

إقرأ أيضا: دريد لحام يثير غضب السعودية والإمارات بعد حديثه عن الذبح في اليمن (فيديو)

ويخطط غورفين أيضا لزيارة بئر السبع، وحتى الأراضي الفلسطينية، والمزيد من المدن في الأردن والسعودية، وزيارة البحرين أيضا.

وقال: “أعمل في هذا الجزء من العالم منذ عام 1997 لمساعدة الشركات الإسرائيلية، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة“.

ثم تابع “على مدار العام الماضي وما يزيد عن ذلك، كنت أعمل على مساعدة الشركات في مجال تكنولوجيا الأغذية والزراعة الصحراوية على الانتقال إلى المنطقة”.

وكشف أن من بين مشاريعه مساعدة شركات التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية على دخول السوق السعودية.

أمة عربية واحدة: إسرائيلي يجوب الاردن والسعودية والإمارات

اقرأ أيضاً

طيران الإحتلال: حصلنا على موافقة بالتحليق في الأجواء السعودية وننتظر موافقة سلطنة عمان

حملة فلسطين ليست قضيتي نجحت وبن سلمان يطبع مع الإحتلال (فيديو)

شاهد: مصرع عريس أردني قبل زفافه بـ24 ساعة في حادث مروع

Screen Shot 2022 08 12 at 10.45.10 PM

وطوال رحلته، كان غورفين ينشر مقاطع فيديو وصورا على الإنترنت، حيث قال: “آمل أن أظهر للإسرائيليين الجانب المذهل للمملكة العربية السعودية والصحاري والجبال والتاريخ المذهل، أنا أسافر في المملكة منذ 20 عامًا وما زلت لم أقم بتغطية جميع المواقع”.

في الوقت ذاته، يأمل غورفين أن “يُظهر للإماراتيين والسعوديين والعراقيين جانبا آخر من الواقع الإسرائيلي”.

وكانت معظم الردود التي تلقاها غورفين إيجابية، على الرغم من أنه أشار إلى أن “هناك دائما أشخاصا لا يمكنك التحدث إليهم”.

وأضاف غورفين أن لديه ميزة في كونه على دراية عميقة بالثقافة في الخليج، ويتحدث العربية والإنكليزية والعبرية، من بين لغات أخرى، وقال: “لقد استقبلت أصدقائي المسلمين في منزلي لتناول غداء السبت أكثر من الأصدقاء اليهود”.

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

طيران الإحتلال: حصلنا على موافقة بالتحليق في الأجواء السعودية وننتظر موافقة سلطنة عمان

لسعات

حملة فلسطين ليست قضيتي نجحت وبن سلمان يطبع مع الإحتلال (فيديو)

عش الدبابير

شاهد: مصرع عريس أردني قبل زفافه بـ24 ساعة في حادث مروع

لسعات

الأردن الجديد: أغاني في المسجد بدل الأذان وعودة إلى عصر الاعتقالات التعسفية (فيديو)

أرشيف - غير مصنف

سجن الأمير حمزة: الملك بعد زيارة أمريكا قرر، والملكة نور ترد والشعب يتضامن

لسعات

الملك الأردني عبد الله الثاني: أعتقد انه يتم ظلم الاماراتيين (فيديو)

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد