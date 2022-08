أمة عربية واحدة: إسرائيلي يجوب الاردن والسعودية والإمارات حتى تل أبيب بسيارته

الدبور – أمة عربية واحدة.. تنقّل سائح إسرائيلي وصديقه بسيارة دفع رباعي من الإمارات العربية إلى “إسرائيل”، في سابقة يقوم بها شخص من البلدين.

وقرر بروس غورفين وصديقه اليوناني، جو كوين، الانطلاق في رحلة برية من الإمارات إلى إسرائيل مرورا بالرياض وجدة والعلا في المملكة السعودية والعقبة في الأردن، قبل أن يصلا إلى القدس أخيرا، وفق ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقبل الرحلة، عندما أخذ غورفين سيارته لتفتيشها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قيل له إنه أول شخص معروف بالقيادة إلى إسرائيل بلوحات ترقيم إماراتية، وفق ما نقلت عنه الصحيفة الإسرائيلية.

ويخطط غورفين أيضا لزيارة بئر السبع، وحتى الأراضي الفلسطينية، والمزيد من المدن في الأردن والسعودية، وزيارة البحرين أيضا.

وقال: “أعمل في هذا الجزء من العالم منذ عام 1997 لمساعدة الشركات الإسرائيلية، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة“.

ثم تابع “على مدار العام الماضي وما يزيد عن ذلك، كنت أعمل على مساعدة الشركات في مجال تكنولوجيا الأغذية والزراعة الصحراوية على الانتقال إلى المنطقة”.

وكشف أن من بين مشاريعه مساعدة شركات التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية على دخول السوق السعودية.

وطوال رحلته، كان غورفين ينشر مقاطع فيديو وصورا على الإنترنت، حيث قال: “آمل أن أظهر للإسرائيليين الجانب المذهل للمملكة العربية السعودية والصحاري والجبال والتاريخ المذهل، أنا أسافر في المملكة منذ 20 عامًا وما زلت لم أقم بتغطية جميع المواقع”.

في الوقت ذاته، يأمل غورفين أن “يُظهر للإماراتيين والسعوديين والعراقيين جانبا آخر من الواقع الإسرائيلي”.

وكانت معظم الردود التي تلقاها غورفين إيجابية، على الرغم من أنه أشار إلى أن “هناك دائما أشخاصا لا يمكنك التحدث إليهم”.

Arriving in #SaudiArabia and holding the #flag that has The #shahāda (Muslim profession of faith) a place to respect culture and religion a place that can teach us that going forward and modernization does not mean we need to dump our tradition pic.twitter.com/mifwLpLHrU

— Bruce Gurfein بروس غورفاين (@BruceGurfein) August 8, 2022