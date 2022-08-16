القبض على شاب وفتاة خلال ممارسة الجنس في أحد الألعاب بمدينة الملاهي

الدبور – القت الشرطة القبض على شاب وفتاة خلال ممارسة الجنس في أحد الألعاب بمدينة الملاهي وأمام الجميع عند ركوبهم أحد الألعاب، وبينما نفت الفتاة الواقعة وقالت إنها نزلت لتبحث عن سجائرها التي سقطت على الأرض، أكد الشهود مشاهدة العملة كاملة.

حيث قالت الشرطة إن شاب وفتاة متهمان بالفحش العام لممارسة الجنس في مدينة ملاهي في أوهايو.

و قالت السلطات في Cedar Point Amusement Park إن الشاب والفتاة، كلاهما يبلغ من العمر 32 عامًا، شوهدوا يمارسون الجنس في رحلة Giant Wheel. وشهدت على هذا الفعل مجموعة من أربع نساء، من بينهن حدثان، بحسب تقرير للشرطة حصلت عليه محطات تلفزيون فوكس.

شهود على واقعة ممارسة الجنس بين شاب وفتاة

و قال ضابط في إدارة شرطة ساندوسكي إن شاب وفتاة نفيا في الأصل ممارسة الجنس أثناء الرحلة. قالت المرأة المشتبه بها إنها ارتدت سروالًا قصيرًا تحت فستانها وأسقطت علبة سجائرها منهم. وذلك عندما انحنت لاصطحابهم وساعدها شريكها.

لكن الشهود أكدوا أن الشاب والفتاة كانا يمارسان الجنس داخل عربة الركوب فوقهما وقالوا إنهما رأيا الزوجين عاريين.

قال الدراجون أيضًا إن عربة شاب وفتاة كانت ترتجف ويمكنهم رؤية «كل من الذكر والأنثى يتحركان ذهابًا وإيابًا».

وذكر تقرير الشرطة أن «المجموعة قالت إن الزوجين كانا يعلمان أنهما كانا يشاهدان وبدأا يضحكان وواصلا سلوكهما».

قال الضباط إن الزوجين اعترفا بعد ذلك بممارسة الجنس. تم نقلهما إلى السجن.

تواصلت محطات تلفزيون FOX مع Cedar Point للتعليق.