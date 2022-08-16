شاهد: فتاة 28 عامًا تقاعدت بمبلغ 2.25 مليون دولار تشارك سر نجاحها

الدبور – فتاة 28 عامًا تقاعدت بمبلغ 2.25 مليون دولار بحسابها، تحدثت عن سر نجاحها وكيف كونت هذه الثروة لفترة قصيرة لا تتعدى السبع سنوات، وما هو سر هذا الإدخار الكبير بطريقة سهلة ومبسطة ليستفيد من تجربتها الجميع.

فبعد سبع سنوات من العمل في عالم الشركات، كان لدى شخص واحد من عشرين شخصًا مقره مدينة نيويورك بيضة عش كبيرة بما يكفي للتقاعد مبكرًا.



هي فتاة 28 عامًا عرفت نفسها بالاسم المستعار جي بي ليفينجستون على مدونتها The Money Habit، حيث تناقش كيف كان لديها استقلال مالي في العقل منذ سن مبكرة. عندما كانت 12 فقط، التقطت نسخة من فيلم التمويل الشخصي الكلاسيكي “Rich Dad، Poor Dad’، والذي أثار اهتمامها بالادخار والاستثمار.

عندما أدركت أنها يمكن أن تنقذ الكثير من خلال إنهاء الكلية في ثلاث سنوات، قفزت على الفرصة. حيث قالت لشبكة CNBC Make It إن التخرج قبل عام «ساعدني حقًا ماليًا». «لقد وفر لي عامًا من الرسوم الدراسية وأعطاني دخلًا إضافيًا لمدة عام، وبين الأمرين، كان هذا تأرجحًا صافيًا بقيمة 150 ألف دولار».

سر تقاعد فتاة 28 عامًا

بعد التخرج، تولت ليفينجستون وظيفة في شركة استثمارية، حيث كان الراتب الأولي 60 ألف دولار، بالإضافة إلى مكافأة نهاية العام التي كانت نفس المبلغ تقريبًا. المجموع: ما يزيد قليلاً عن 100000 دولار. تلقت عدة زيادات في السنوات التالية، وبحلول نهاية حياتها المهنية، كانت ليفينغستون تصنع أرقامًا في منتصف الستة.

بعد سبع سنوات من إخفاء أكثر من 70 في المائة من دخلها، بنت بيضة عش بقيمة 2.25 مليون دولار، 40 في المائة منها جاءت من الاستثمار و 60 في المائة من الادخار. كان كافياً لها أن تستقيل وتستقر في سن 28.

اليوم، فتاة 28 عامًا تعيش في مدينة نيويورك مع زوجها الذي لا يزال يعمل والكلب. إنهم يعيشون على مبلغ متواضع قدره 65000 دولار سنويًا، مما يسمح لهم بالحفاظ على معدل ادخار مرتفع.

جنت ليفينجستون الكثير من المال، لكنها استخدمت أيضًا مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتوفير الكثير على مر السنين، مثل تتبع إنفاقها وأتمتة مدخراتها، لكنها كانت خدعة عقلية واحدة أحدثت الفرق الأكبر: فكر في المشتريات من حيث التكلفة في الساعة.

قالت فتاة 28 عامًا لـ CNBC Make It: “لتحقيق معدل ادخار مرتفع، ابدأ في مشاهدة مشترياتك من حيث وحدات وقتك بدلاً من الدولارات”. “لذا بدلاً من القول إن جهاز iPhone الجديد غير المغلق يكلف 800 دولار، يمكنك إجراء الرياضيات لمعرفة أنه سيكلفك 60 دولارًا. إنه يجعلك تتساءل حقًا عما إذا كان الشراء يستحق ذلك.

سر إستمرار نجاح فتاة 28 عامًا

تقول ليفينجستون: «هذا رائع للمشتريات الكبيرة». “شراء منزل به غرفة نوم إضافية أو منزل به تشطيبات مربي الأطفال قد يكلفك 50 ألف دولار أو 100 ألف دولار. هل هذا يستحق العمل ثلاث سنوات إضافية بالنسبة لك ؟ ”

إنه مفهوم تعلمت عنه لأول مرة في فيلم «Your Money or Your Life» لفيكي روبن وجو دومينغيز، وهو فيلم تمويل شخصي كلاسيكي أيده أصحاب الملايين الشباب العصاميون الآخرون.

وإذا زادت أرباحك، حافظ على ترتيبات معيشتك متواضعة على أي حال، كما تنصح.

حتى بعد بناء بيضة عش بملايين الدولارات، لا تزال ليفينجستون وزوجها يختاران العيش في شقة تبلغ مساحتها 325 قدمًا مربعًا حتى وقت قريب. الآن بعد أن أنجبوا طفلاً في الطريق، انتقلوا إلى مكان أكبر. ولكن إذا كنت ترغب في توفير أكثر من نصف دخلك، فحاول العيش بشكل كبير في منزل صغير. كما قالت فتاة 28 عامًا.