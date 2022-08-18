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آيفون 14 هذا هو الموعد الجديد لإعلان الانطلاق في الأسواق

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بواسطة وطن الدبور
آيفون 14 سينزل الأسواق قبل الموعد التقليدي
آيفون 14 سينزل الأسواق قبل الموعد التقليدي

الدبور – آيفون 14 الذي ينتظره عشاق هواتف أبل سيطرح في الأسواق قبل الموعد المعتاد كما أفادت التقارير.

وستعلن شركة “آبل” عن الهاتف الجديد آيفون 14 في يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من الموعد التقليدي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وأفاد التقرير كذلك بأن الشركة الأمريكية تخطط لبث حدث الإعلان عن الهاتف بصورة افتراضية عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تزيح “آبل” في حدثها المرتقب الستار عن تشكيلة هواتف “آيفون14″، والتي من المتوقع أن تشمل هاتف رئيسي بنفس الاسم، و”آيفون14″ جديد بشاشة كبيرة، و”آيفون برو” و”آيفون برو ماكس”.

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آيفون 14 قبل الموعد المعتاد

 

 

آيفون 14

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كما تشير تقارير إلى أن هاتف “آيفون 14 برو ماكس” قد ينال بعض الترقيات المثيرة، وهو تخلصها من “الحز” الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بفتحة مثقوبة على شكل حبة.

ومن المنتظر أن يشمل الحدث كذلك الإعلان عن تحديثات لساعة “آبل”، وحاسوب “آيباد” لوحي جديد للمبتدئين، والذي قد يشهد التخلص من مقبس سماعة الرأس.

 

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