سفير البحرين في دولة الإحتلال يعجب بالشاورما التطبيعية

الدبور – أبدى سفير البحرين في دولة الإحتلال إعجابه بالشاورما التطبيعية التي اعتبرها شاورما إسرائيلية، فلم يكف سفير البحرين اعترافه باحتلال الأرض بل يقر بأحتلال الطعام الفلسطيني التقليدي الذي توارثته الأجيال من قبل قيام دولته ودولة الإحتلال.

وحتى لا يتهم الدبور بإختلاق القصص وبث الفتن وهو الأمر الذي تجيده الدبابير حسب رأي الذباب التطبيعي، فقد وثق مراسل قناة كان العبرية “أوريا ألكايم” لحظة وقوف سفير البحرين في دولة الإحتلال “خالد الجلاهمة” في طابور بأحد مطاعم القدس؛ لشراء وجبة شاورما، في مشهد اعتبره البعض غير مسبوق.

ونشر الصحفي الإسرائيلي صورتين عبر حسابه على تويتر تظهران “الجلاهمة” وهو يرتدي بدلة رسمية من داخل المطعم، انتظارا لجلب طلبه، وكتب تعليقا ساخرا “ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!”

وكان “ألكايم” يشير إلى اتفاقية التطبيع الكامل للعلاقات التي وقعتها البحرين وإسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2022 برعاية أمريكية

وأضاف المراسل العبري في تغريدة ثانية قائلا “بينما نحن في الطابور فوجئنا بمعرفة أنه سفير، اعتقدت أنه عضو كنيست لم أره من قبل”.

من جانبه، علّق السفير البحريني في تغريدة “لقد تم الإمساك بي وأنا أتناول ألذ شاورما في المدينة”.

وفي سلسلة تعليقات، كشف “ألكايم” تفاصيل المشهد قائلا إن السفير قدّم أحد العملاء الأكبر سنا درجة، وعلّق “هذا السفير يثبت نفسه، صدقوني”.

وعلّق المراسل الإسرائيلي على اللقطة المفاجئة للسفير ساخرا “لديه ذوق جيد هذا الرجل (..) ماذا أخذ: عجلا أم ديكا روميا؟ سأستمر في التحديث إن لزم الأمر”.

وعلّقت الناشطة السياسية الإسرائيلية وعضو حزب ميرتس الإسرائيلي “شانا أورليك”: “بعد التطبيع، يجب أن يأتي السلام أيضا”.

وبالإضافة إلى ذلك، حظيت صور السفير بسخرية في تعليقات المغردين الإسرائيليين.

Got caught yesterday having the best shawarma in town. https://t.co/hcOQFNFJHh

— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 17, 2022