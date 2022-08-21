تسريب جديد من Apple يكشف عن ارتفاع أسعار iPhone 14

الدبور – بعد العديد من الإشاعات و التسريبات والأسرار، أصبح الآن سرًا معروفا أن مجموعة iPhone 14 ستطلق بأسعار أعلى، لكن الأسئلة المعلقة هي «ما هي الطرازات وبكم ؟» والآن قد يكون لدينا إجابة.

في مذكرة بحثية حصلت عليها MacRumors، كشف المحلل البارز في Wedbush Dan Ives أن طرازات iPhone14Pro ستحصل على زيادات في الأسعار بقيمة 100 دولار. كما يعتقد أن ثلاثة من طرازات iPhone14 الأربعة الجديدة سيتم تسعيرها أعلى من سابقاتها.

ويوضح آيفز: «بينما سيبقى iPhone الأساسي بنفس السعر، نعتقد أن زيادة الأسعار بمقدار 100 دولار على iPhone Pro/Pro Max من المحتمل أن تكون في المتجر نظرًا لارتفاع أسعار المكونات بالإضافة إلى وظائف إضافية في هذا الإصدار الجديد».

أسعار iPhone 14 الجديدة

إذا كانت أرقام آيفز صحيحة، فسترى هذه النماذج مسعرة على النحو التالي:

iPhone14 – 799 دولارًا

iPhone 14Pro – 1099 دولارًا

iPhone 14Pro Max – 1199 دولارًا

من المتوقع أن تكون مستويات التخزين دون تغيير، مما يعني أن الأسعار المتطورة تبلغ 1099 دولارًا لهاتف iPhone 14 بسعة 512 جيجابايت، و 1599 دولارًا و 1699 دولارًا على التوالي لجهاز iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max بسعة 1 تيرابايت.

من المهم ملاحظة أن هذه الأرقام تتماشى مع استراتيجية التسعير الجديدة لشركة Apple، والتي تضيف علاوة قدرها 30 دولارًا للطرازات غير Pro عند شرائها بدون عقد شركة نقل لمدة 24 شهرًا.

تأتي الزيادة الثالثة من iPhone 14 Max الجديد من Apple، والذي يحل محل iPhone 13 Mini بقيمة 699 دولارًا. بشكل أساسي إصدار 6.7 بوصة من iPhone14 القياسي، يقول Ives إن iPhone 14 Max سيبدأ من 899 دولارًا (929 دولارًا بدون عقد شركة نقل لمدة 24 شهرًا).

يصبح iPhone 14 بقيمة 799 دولارًا أيضًا نقطة البداية الجديدة للنطاق.

من المتوقع أن يؤثر هذا المزيج من الزيادات في الأسعار ومبادلات النماذج والتفاوت في التصميم والميزات على العملاء بشدة.

في الأسبوع الماضي، كشف المحلل المؤثر في TF International Securities، Ming-Chi Kuo، أنه من المتوقع أن ينفق العملاء 15٪ أكثر في المتوسط عند شراء iPhone14 مقارنة بـ iPhone 13. هذا يعمل بحوالي 150 دولارًا.

لا شك أن الملايين سوف يبتلعون هذه التكلفة ويقومون بالترقية بسعادة، ولكن مع توقع Apple على نطاق واسع أن تقتل موصل Lightning العام المقبل، أود أن أقترح أن هذا جيل iPhone يمكنك تخطيه.

و زعم تقرير مذهل الأسبوع الماضي أن Apple ستقسم إصدار iPhone 15 إلى قسمين مع استمرار الطرز القياسية في استخدام طرازي Lightning port و Pro الذين ينتقلون إلى USB-C. الآن تسرب جديد لجهاز iPad جعل هذا التطور يبدو أكثر احتمالا.

في تقرير حصري، كشفت 9toMac أن جهاز iPad القادم للمبتدئين من Apple سيحزم مجموعة شرائح A14 Bionic، ويدعم 5G – ونعم – أنه سيسقط Lightning لصالح منفذ USB-C. وهذا يشير إلى تحول حاسم.