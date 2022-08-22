بصدور عارية هكذا تحتج الفتيات في ألمانيا أمام المسؤولين

الدبور – بصدور عارية تظاهر النساء في بعض الدول الغربية في ظاهرة إنتشرت خلال السنوات الماضية للفت أنتباه الحكومة أو المسؤولين لأي امر يتم التظاهر من أجله، وحصلت مظاهرات التعري في أكثر من بلد أوروبي وفي أمريكا ايضا حيث تشكلت حركة نسوية عالمية لعاريات الصدور.

فقد تفاجأ المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال فعالية رسمية بخلع فتاتين ملابسهما أمامه على الهواء مباشرة والتعري أمام الحضور، في محاولة لالتقاط صورة معه للمطالبة بـ”حظر الغاز” الروسي.

وبحسب موقع “editorji” فقد جاء ذلك أثناء تنظيم الحكومة الألمانية فعاليات “الأبواب المفتوحة” التقليدية السنوية، التي تفتح خلالها مؤسسات الدولة الرسمية أبوابها أمام الجمهور.

الإحتجاج بصدور عارية

وبعد جلسة الأسئلة والأجوبة، يكون عادة المستشار الألماني قريبا من الناس، مع إمكانية التقاط صور “سيلفي” معه، لكن الناشطتين فاجئتاه بموقفهما.

وبحسب المقاطع المتداولة فقد صرخت الناشطتان ثم قامتا برمي أوراق نقدية غير حقيقية، ولكن سرعان ما رافقهما عناصر الأمن إلى الخارج.

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ليعود الهدوء إلى المكان بعد موقف لم يكن الكثير من الناس يتوقع حدوثه، وفي مقدمتهم المستشار الألماني نفسه، والذي ظهر هادئا كعادته دائما.

ويشار إلى أن تعري النساء وظهورهن بصدور عارية هي أحد مظاهر الاحتجاج التي اتخذتها منظمة “فيمن” النسائية الحقوقية.

وهي حركة أنشئت في سنة 2008 في العاصمة الأوكرانية كييف تناهض استغلال النساء الأوكرانيات.

وأسست المنظمة فروعا لها في أوروبا الشرقية، قبل أن تصبح معروفة عالميا بتنظيم احتجاجات عارية ضد عدد من السياسات والظواهر والأحداث التي يشهدها العالم.