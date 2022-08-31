الدبور يكشف عن تحديثات iPhone 14 Pro الجديدة

الدبور – الأخبار الكبيرة لشركة Apple التي ستعلن عنها الأسبوع القادم هي أن iPhone 14 Pro سيستخدم على ما يبدو برنامجًا لجعل قاطعتي الشاشة الجديدتين تبدوان وكأنهما فتحة واحدة سلسة.

لماذا تقوم Apple بهذا التغيير ؟ يخبر مصدر مطلع Apple 9to5Mac أنه سيتم استخدام المساحة بين القطعتين لإظهار مؤشرات الخصوصية للميكروفون والكاميرا. سيساعد التغيير أيضًا في إعادة تصميم تطبيق الكاميرا نفسه.

الشائعة اليوم هي أن الفتحة والقواطع على شكل ثقب في شاشة iPhone 14 Pro سيتم سدها بواسطة البرامج. ستغلق Apple المنطقة الواقعة بين القطعتين. سيعطي هذا الوهم بأنه «قطع واحد على شكل حبة عريضة»، وفقًا لبلومبرج.

بينما بدا في البداية أن هذا سيكون في الأساس مساحة ميتة، فإن هذا ليس هو الحال في الواقع. وفقًا لمصدر مطلع على خطط Apple، ستستخدم الشركة هذه المساحة لجعل مؤشرات الخصوصية الخاصة بها للكاميرا والميكروفون أكثر وضوحًا.

أخر تحديثات iPhone 14 Pro

حاليًا، تضع Apple نقطة برتقالية صغيرة جدًا في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عندما يستخدم التطبيق ميكروفون iPhone 14 Pro الخاص بك. تظهر نقطة خضراء عندما يستخدم أحد التطبيقات كاميرا iPhone الخاصة بك. على iPhone 14 Pro، ستقوم Apple بتحريك هذه المؤشرات وجعلها أكثر وضوحًا.

سيتم استخدام «المساحة الميتة» بين قاطعتي العرض على iPhone 14 Pro لإظهار مؤشرات الخصوصية الخضراء والصفراء هذه. هدف Apple، وفقًا لمصدرنا، هو جعل التجربة أكثر تشابهًا مع جهاز MacBook، والذي يتميز بمصباح LED أخضر مرئي دائمًا عند استخدام الكاميرا.

سيسمح هذا أيضًا لشركة Apple بإظهار النقاط الخضراء والبرتقالية في نفس الوقت الذي يتم فيه استخدام الكاميرا والميكروفون. حاليًا، تعرض Apple النقطة الخضراء فقط، حتى لو كان التطبيق يصل إلى الكاميرا والميكروفون.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Apple حاليًا للسماح للمستخدمين بالنقر على هذه المؤشرات لمعرفة قائمة واضحة بالتطبيقات التي تستخدم (وربما استخدمت مؤخرًا) الميكروفون والكاميرا.

أخيرًا، يضيف مصدر 9to5Mac أن Apple تخطط أيضًا لإعادة تصميم تطبيق Camera حيث يتم نقل معظم عناصر التحكم إلى الجزء العلوي من الشاشة.

يتم الآن وضع عناصر التحكم مثل زر الفلاش وزر Live Photo في شريط الحالة، بينما توجد المزيد من إعدادات الصور والفيديو الدقيقة أسفل فتحات العرض مباشرة. سيمنح هذا التغيير المستخدمين رؤية أكبر لمعاينة الكاميرا عن طريق تحويل عناصر التحكم لأعلى ونقل بعضها إلى شريط الحالة.

تظهر الصور أعلاه هذه التغييرات. إنها محاكاة مستندة إلى المعلومات من مصدرنا.

هذه التحسينات لقطع شاشة iPhone 14 Pro الجديد هي تلك التي اختبرتها Apple وتخطط حاليًا لتنفيذها. نظرًا لأنها ميزات برمجية وليست ميزات أجهزة، ومع ذلك، يمكن تغييرها أو إلغاؤها تمامًا بناءً على الاختبار النهائي. قيل لنا إن إعادة تصميم الكاميرا على وجه الخصوص لا تزال غير مغلقة تمامًا.

خارج مؤشرات الخصوصية هذه، تخطط Apple حاليًا للحصول على مساحة ميتة بين القطعتين تظهر على أنها سوداء خالصة لخلق الوهم بأنها قطعة واحدة مستمرة.