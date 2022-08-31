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معركة في دار أيتام خميس مشيط.. ضرب وسحل فتيات في السعودية (فيديو)

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
مذبحة في دار أيتام خميس مشيط
مذبحة في دار أيتام خميس مشيط

الدبور – في واقعة هزت المجتمع السعودي وقعت في دار أيتام خميس مشيط في السعودية، حيث تم تداول عدة فيديوهات لضرب فتيات وتحلهن على الأرض بطريقة بشعة ووحشية بدون رحمة ولا شفقة.

ولأن الفتيات في هذه الدار هم يتيمات ومكسورات بالأساس، ووصى نبي هذه الأمة باليتيم برعايته ومراعاة شعوره ونفسيته قبل حالته المالية، ولأن الحدث وقع في بلاد الحرمين، فقد أثار غضب العديد من أبناء السعودية وخارجها في العالم الإسلامي لوحشية ما حصل.

حيث تصدر وسم “#أيتام_خميس_مشيط” التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، وذلك على انتشار مقاطع فيديو وصور، أثارت تفاعلاً واسعاً، من حادثة وقعت داخل دار أيتام خميس مشيط.

يظهر في مقطع الفيديو دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير، حيث قام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على الفتيات واعتقالهن وتكبيلهن، وفق الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تقارير إعلامية أوضحت أن سبب الأحداث في دار أيتام خميس مشيط، أن فتيات دار الأيتام كانت لهن مطالبات بحقوق وتم رفض هذه المطالبات من إدارة دار الأيتام، مما دفع الفتيات للإضراب وهو ما جعل المسؤولين في الدار يطلبون المساعدة من الجهات الأمنية.

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فيديو دار أيتام خميس مشيط

وكالعادة وبعد الضجة التي أثارتها مقاطع الفيديو، أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير في السعودية، الأربعاء، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية أيتام خميس مشيط.

هذه اللجنة ستنتهي بعد إنتهاء الضجة التي لن تستمر طويلا، لأن ذاكرة الشعوب كذاكرة الذبابة، وهذه الحادثة قد كتب لها أن تصور فما بالك بالكثير من التجاوزات التي لم تصور أو صودرت الصور والفيديوهات من أصحابها قبل أن تنتشر.

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