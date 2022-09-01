بعد علاقة زوجية لأكثر من 6 سنوات إكتشفت أن عشيقها هو شقيقها

الدبور – في حادثة لم تعد غريبة على هذه الحياة المتسارعة، إكتشفت إمرأة بعد علاقة زوجية ان عشيقها الذي قضت معه أكثر من ٦ سنوات، هو بالحقيقة شقيقها الفعلي.

ومع تساهل القوانين من ناحية التبني ومع زيادة معدل رمي الأمهات لأظفالهن الرضع في أمكان مختلفة، ضاعت الأنساب بين البشر، وقد أصبح ممكنا لأي شخص أن يتزوج شقيقته بدون قصد.

فقد استعانت امرأة بوسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصتها حول اكتشاف أنها وعشيقها منذ ست سنوات هم في الواقع أشقاء بيولوجيون.

وذهبت المرأة المجهولة التي لم تعرف على نفسها إلى منتدى Reddit’ offmychest’ لمشاركة أنه تم تبنيها هي وصديقها عندما كانا طفلين.

في وصف علاقتهما التي استمرت ست سنوات، كتبت المرأة البالغة من العمر 32 عامًا – التي تحمل اسم المستخدم «LetsSinWith» على المنصة -: «لم أقابل شخصًا ما وشعرت بالجاذبية والألفة الفورية». وتضيف : «لقد فعلنا كل ما يمكن أن يفعله الزوجان، كنا في علاقة زوجية معًا لمدة 6 سنوات».

“قلنا إننا نحب بعضنا البعض، لقد كنا في علاقة زوجية. مارسنا الجنس، واحتفلنا بالذكرى السنوية، والتقينا بعائلات بعضنا البعض. أنا سعيدة لأننا اتفقنا في وقت مبكر على أننا لا نريد إنجاب أطفال لذلك لم يحدث ذلك أبدًا. ”

بعد علاقة زوجية لأكثر من 6 سنوات تحليل يصدم الفتاة

ومع ذلك، كشفت بعد ذلك أن الزوجين قررا مؤخرًا إجراء اختبار أصل الحمض النووي لمعرفة روابطهما البيولوجية.

“طلبت اثنين لنا، بصقنا في الأنبوب، وأرسلناه. لقد استغرق الأمر شهرًا حتى تعود النتائج وكنت متحمسة لرؤية ما كنا عليه ولكن قبل أن أتمكن من الوصول إلى ذلك “.

عند رؤية نتائج الحمض النووي، صُدمت المرأة عندما اكتشفت أن صديقها الذي كانت ب علاقة زوجية معه لمدة ست سنوات هو في الواقع شقيقها.

“ليس أخي غير الشقيق. إنه أخي الكامل. ” كما كتبت في منشورها الذي شاركته للعامة لمعرفة ما الذي ممكن أن تقوم به.

وتضيف أنها لم تخبره عن نتائج التحليل و «تأمل» أن يكون ذلك خطأ من جانب عيادة الحمض النووي.

ومع ذلك، كتبت أن «الأمور بدأت تبدو منطقية بالنسبة لها الآن» لأنها قبل فترة طويلة من الاختبار، غالبًا ما كانت تتلقى تعليقات من أشخاص آخرين حول شكل شريكها.

وكتبت: «لقد ضحكنا دائمًا ولكني أمضيت الصباح أنظر إلى صورنا معًا وأدرك أننا نشبه بعضنا البعض حقًا».

وكتبت تقول: «لا أعرف ماذا يجب أن أفعل». “ما زلت أحب عشيقي/أخي ونحن معًا لمدة 6 سنوات في علاقة زوجية. لدينا منزل معًا وحياة مريحة تمامًا. آمل أن يكون هذا الاختبار خاطئًا وأن يجري اختبارًا حقيقيًا قريبًا ولكني أشعر بالذعر. ما زلت أراه حب حياتي “.

أصيب العديد من القراء بالذهول من المنشور وعلقوا تحته قائلين إنهم فوجئوا بأن شخصًا ما سيعترف بذلك. كتب أحد المستخدمين: «أنا آسف ولكن عليك الانفصال… إنه أمر مقزز».

وعلق مستخدم آخر قائلاً: “أنا شخصياً لا أستطيع فعل ذلك. أولا وقبل كل شيء ؛ أنا على وجه التحديد لا أواعد الأشخاص الذين يشبهونني قبل الميلاد، إنه أمر مقزز عندما يسأل الناس “هل هو أخوك”.

ومع ذلك، كتب آخرون أنه يجب على الاثنين مواصلة العلاقة لأن لديهما علاقة راسخة وعدم إخبار أي شخص عن اختبار الحمض النووي.

قال أحد المستخدمين: “إذا قررت البقاء معًا، فلا تخبر أي شخص. لأنه للأسف غريب نوعًا ما وسيحاول الناس جعلك تنفصل. لذا من الأفضل الاحتفاظ بها لنفسك إذا كان بإمكانك التعايش معها. ”

بينما شارك آخر: «إذا كنت لا تزال تحب بعضكما البعض، فابق معًا وخذها إلى قبرك».

كتب: Asiya Ali ترجمة الدبور –