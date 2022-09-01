مدارس تكساس الأمريكية ترفض لافتات “بالله نثق” باللغة العربية

الدبور – بموجب قانون جديد، يجب على مدارس تكساس العامة عرض ملصقات كتب عليها “بالله نثق” إذا تم التبرع بها إلى الحرم الجامعي. ولكن عندما عرض أحد الوالدين لافتات مكتوبة باللغتين العربية وألوان قوس قزح، تم رفضها.

قانون في مدارس تكساس

أقرت تكساس قانونًا العام الماضي يطالب المدارس العامة بعرض الشعار الوطني “In God We Trust” إذا تم استلام اللافتات كتبرعات أو تم شراؤها بأموال متبرع بها.

تلقت منطقة مدارس كارول المستقلة، وهي منطقة ثرية ومعظمها من البيض، الشهر الماضي شحنة من اللافتات عليها شعار مزخرف على خلفية زرقاء فوق علم الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة دالاس مورنينغ نيوز. وبحسب ما ورد تم التبرع بها من قبل باتريوت موبايل، وهو مزود لاسلكي مسيحي محافظ ساعد في انتخاب المحافظين لمقاعد مجلس إدارة المدرسة في المنطقة.

ومع ذلك، فإن تحالف ساوث ليك المناهض للعنصرية، وهو مجموعة من طلاب كارول الحاليين والسابقين في ISD «يطالبون بتغيير منهجي ومناهض للعنصرية» في المنطقة، يقاوم القانون ― ويختبر حدوده.

حاول سرافان كريشنا، أحد الوالدين في ساوث ليك والذي عمل مع التحالف، التبرع باللافتات باللغة العربية وبتصميمات قوس قزح في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاثنين.

قال كريشنا: «سيتعين علينا النظر في العلاجات التي لدينا حتى لا يتم استبعادنا من مدارسنا العامة». «نحن نستحق أن نشارك في هذه الجهود أيضًا».

رفض رئيس مجلس الإدارة كاميرون بريان الملصقات في مدارس تكساس، قائلاً إن المنطقة قد قبلت بالفعل لافتات كافية لعرض الشعار في جميع حرم كارول الجامعي.

لا يذكر القانون حدًا للإشارات المتبرع بها. وتقول إن اللافتة يجب أن تكون مؤطرة أو على لوحة ملصقات متينة ويجب أن تتضمن علمًا أمريكيًا ― الشروط التي استوفتها لافتات كريشنا.

وقالت الجماعة المناهضة للعنصرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «من خلال وضع لافتات حول المدرسة مع رسائل دينية، فإنهم يجبرون الدين على ما يجب أن يكون بيئة علمانية».

كما أن المدرسة تجعل العديد من الطلاب غير مرتاحين لما تشير إليه الكلمات. يجب أن يكون لنا جميعًا رأي فيما يتم تعليقه في مدارس تكساس، ولا ينبغي أن نجلس مكتوفي الأيدي ونراقب كيف تجعل هذه القواعد الجديدة زملائنا الطلاب يشعرون بأنهم لا ينتمون. ”

كان كارول ISD بؤرة للجدل في السنوات الأخيرة. فتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقًا في الحقوق المدنية العام الماضي للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد الطلاب على أساس العرق والجنس والأصل القومي.

ساوثليك هي أيضًا في قلب عاصفة سياسية حول المناهج الدراسية والكتب حول العرق والجنس والجنس التي اختلط بها بعض المحافظين زورًا مع نظرية العرق النقدية.

هذه المقالة عن مدارس تكساس ظهرت أولا في هافينتغون بوست وترجمها الدبور..