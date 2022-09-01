مقاطعة لوس أنجلوس تقدم ألف دولار شهريا لبعض العائلات لمدة 3 سنوات

الدبور – مقاطعة لوس أنجلوس ستقدم مبلغ ألف دولار شهريا لكل عائلة لمدة ثلاث سنوات. حيث أصبح أمرا قريبا من الواقع في مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حيث يقول المسؤولون، إن برنامج الدخل الأساسي في مقاطعة لوس أنجلوس حيث يتلقى 1000 مقيم 1000 دولار شهريًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، قيد التنفيذ الآن.

تم اختيار المستفيدين في البرنامج التجريبي – الذي أنشأه مجلس المشرفين في المقاطعة لمعالجة الفقر وعدم استقرار الدخل – بشكل عشوائي من مجموعة من أكثر من 180 ألف من الذين تقدموا بطلبات، وفقًا لـموقع Fox 11 LA.

وقالت شيلا كويل، مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس، للمحطة: «بالنظر إلى العدد الهائل من سكان مقاطعة لوس أنجلوس الذين تقدموا بطلبات،

لوس أنجلوس ومبلغ الألف دولار

فمن الواضح تمامًا أن الدخل الأساسي المضمون هو فكرة حان وقتها». «أنا واثق من أننا سنرى ما أظهره الطيارون الآخرون بالفعل: أن الدخل الأساسي المضمون، من خلال منح الناس مساحة للتنفس المالي، يسمح لهم باستقرار حياتهم وحياة أسرهم».

وأضاف كويل: «بعد ثلاث سنوات من الآن، أشعر بالثقة في أن برنامج مقاطعة لوس أنجلوس هذا سيُنظر إليه على أنه حجر أساس أدى إلى توسيع البرامج التي توفر الفرص الاقتصادية والاستقرار لكل أسرة أمريكية مؤهلة».

و ذكرت قناة Fox 11 LA أن المشاركين في برنامج مقاطعة لوس أنجلوس. يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا وأن يكون دخل الأسرة أقل من 56000 دولار لشخص واحد أو 96000 دولار لعائلة مكونة من أربعة أفراد. من بين متطلبات أخرى.

وقال مسؤولون للمحطة إنه يتم تحويل الأموال في البرنامج من خلال بطاقة خصم. حيث ورد أن المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 18 و 91 عامًا، ويتحدثون لغات تشمل الأرمنية والكانتونية والفارسية والإسبانية والإنجليزية.

وأضاف الموقع، أن مدير البرنامج سيبقى على اتصال بالمشاركين طوال البرنامج ويساعدهم في المساعدة في الوصول إلى أهدافهم الشخصية والمالية.