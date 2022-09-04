وفاة ناشطة TikTok تانيا باردازي 21 عامًا في حادث قفز بالمظلات

وفاة ناشطة TikTok في حادثة لم تعد غريبة على النشطاء في تطبيق TikTok الشهير. الذي أودى بحياة الكثير من الناشطين عليه في مغامرات خطرة أحيانا أو حوادث عرضية خلال تسجيل لقات للحصول على أكثر نسبة مشاهدة.

فقد توفيت الكندية تانيا باردازي في حادث قفز بالمظلات في Skydive Toronto مساء يوم 27 أغسطس. وفقًا لبيان عام شاركته المنظمة، كانت بارزاي «إضافة مرحب بها مؤخرًا إلى مجتمع القفز بالمظلات» التي كانت تقفز «كطالب منفرد».

وقالت سكاي دايف تورنتو في بيان إنها تعمل مع الشرطة المحلية. وقالت شرطة ساوث سيمكو في بيان عام إن باردازي أعلن وفاتها في مستشفى محلي.

وأكدت صديقتها ميلودي أوزجولي وفاة باردازي وطريقة وفاتها في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى TODAY.

قالت أوزجولي لـ TODAY: «كانت أذكى فتاة ذات عقل لامع». «نتذكرها جميعًا ليس فقط لجمالها الساحر ولكن لعقلها الرائع وبصيرتها الثاقبة».

وفاة ناشطة TikTok ليست الحادثة الأولى

شاركت Ozgoli أيضًا منشورًا عاطفيًا مليئًا بصور Pardazi. وفقًا لقصص Instagram التي نشرها Ozgoli وشاهدها TODAY، أقيمت جنازة الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا يوم الجمعة.

وكتبت أوزجولي في تعليق على منشورها على إنستغرام: “تانيا الجميلة”. “في الوقت الحالي، ليس لدي كلمات. كل ما يمكنني قوله هو أنني سأفتقدك إلى الأبد “.

وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كانت باردازي طالبة فلسفة ومشجعة في جامعة تورنتو سكاربورو. كان لديها أكثر من 100000 متابع على TikTok، حيث مرت بمقبض «الفلسفة» وشاركت مقاطع فيديو حول «أي موضوع مثير للاهتمام (كانت) والدتها (سئمت) من سماعها».

شارك فريق التشجيع الذي كانت عليه باردازي صورة لها وهي تقف أمام برج إيفل. وكتبت المنظمة: «إلى الأبد جزء من فريقنا وفي قلوبنا، كانت تانيا باردازي واحدة من كل مليون».

غمر المزيد من التكريم من أصدقاء باردازي وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار أنباء وفاتها. أحدهم، من كيميا سيبانلو، صور باردازي بينما كانت صديقتها تأمل في تذكرها.