15 ألف دولار شهريا بساعات عمل قليلة..فتاة كانت تعمل 60 ساعة في الأسبوع تركت وظيفتها

15 ألف دولار شهريا هل تحلم بهذا المبلغ بساعات عمل قليلة وممتعة؟ فقد إستطاعت فتاة كانت تعمل ما يقارب ٦٠ ساعة بالأسبوع في وظيفة كانت تكرهها ولكنها تمسكت بها لتلبية إحتياجات الحياة التي لا تنتهي، إستطاعت أخيرا التخلص من هذه الوظيفة والإنتقال لعمل جانبي.

فقد قررت فتاة من جيل الألفية التي كرهت وظيفتها غير المنجزة في الشركة الاستقالة قبل عامين ومتابعة صخب التمثيل الجانبي بدوام كامل.

أخبرت أليس إيفرجرين، 31 عامًا، قناة CNBC Make It أن جني 42000 دولار فقط سنويًا من خلال 60 ساعة في الأسبوع كمديرة محتوى لشركة مكملات لم يجعلها سعيدة.

15 ألف دولار شهريا بساعات عمل قليلة

من خلال العمل لساعات أقل، تقوم الآن بإجراء تعليقات صوتية لعملاء مثل Amazon و Southwest Airlines و OnlyFans. راجعت CNBC الوثائق التي تظهر أنها حققت 102000 دولار العام الماضي.

قال إيفردين للمذيع: «أود أن أقول [أنا أعمل] مثل 3 إلى 5 ساعات في اليوم». و بأجر بقارب 15 ألف دولار شهريا.

كما قامت بتجديد حافلة مدرسية مع زوجها حتى يتمكنوا من السفر عبر الولايات المتحدة. أخبرت CNBC أنها وضعت الأموال الإضافية التي كسبتها في التعديلات وأنهم يخططون لبدء رحلتهم الأسبوع المقبل.

قالت إيفردين: «نشعر أننا نجحنا في ذلك كبالغين، وفقًا لمعاييرنا». «نريد أن نتبع أحلامنا بدلاً من ما قيل لنا إنه يجب علينا القيام به».

في الأسابيع الأخيرة، اكتسب «الإقلاع الهادئ» زخمًا بعد أن نشر Insider قصة عن «ثقافة السحب». في وقت سابق من هذا العام حول فكرة وضع حدود العمل والحياة مع الاستمرار في تحصيل الراتب.

أخبرت إيفردين CNBC أنها تعلمت كيفية وضع حدود صلبة لتجنب الإرهاق والرضا عن النفس منذ سنوات. عندما عملت كمنتجة في MSNBC وهي تقوم بساعات عديدة من العمل الإضافي.

“ليس من الجيد أن أبقى في العمل لفترة أطول. هذا يعني أنني أصرف انتباهي ولا أتعامل مع ما يحدث. أدركت أنني أصب نفسي في عملي عندما لا أشعر بالرضا في الحياة “.

قالت Evergreen إنها تعتمد على منصة Fiverr للعمل الحر للحصول على 80٪ من دخلها، وكانت تتحقق أحيانًا من ذلك ليلاً للحصول على وظائف. «كنت أتلقى إشعارات من Fiverr، وعندما تنفجر الضوضاء، تسببت في إطلاق الدوبامين في عقلي حيث كنت مثل،» المال!

قالت إن العمل لساعات أقل لا يعني أنها أقل شغفًا، ومع ذلك: “لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لتعلم كيفية التخلي عما لا يهم. دفع 4000 دولار شهريًا للإيجار، ثم العمل 60 ساعة في الأسبوع ليس ما أريد القيام به. ” الأن تعمل 15 ألف دولار شهريا وبساعات عمل قليلة.