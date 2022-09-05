شاهد انتحار التيك توكر العراقية مروة القيسي (فيديو)

انتحار مروة القيسي فتاة التيك توكر العراقية شكل صدمة جديدة لمتابعي تطبيق التيك توك ولمتابعي الفتاة العراقية النشطة على التيك توك. هذا التطبيق الذي تزداد ضحاياه كل يوم.

فقد تفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، مع نبأ انتحار التيك توكر العراقية الشهيرة مروة القيسي.

حيث ألقت بنفسها من أعلى مكان مرتفع في القرية اللبنانية بأربيل، عاصمة إقليم كردستان، لتنهي حياتها على الفور.

ونقلت مواقع عراقية عن مصادر أمنية أن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادثة، بسبب “الغموض” في حالة الانتحار، “مع شكوك في أن يكون الحادث جنائياً، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام”، حسب موقع النهار أونلاين المحلي.

ولم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء انتحار القيسي، التي نقلت الشرطة جثتها إلى دائرة الطب الشرعي المختصة في أربيل.

انتحار التيك توكر العراقية مروة القيسي

و ظهرت ملاك القيسي شقيقة المؤثرة مروة، في مقطع فيديو منهارة وهي تنعى انتحار شقيقتها بألم وبكاء، طالبة من الجمهور “تركها وشأنها وعدم سؤالها عن شيء”.

وأثارت حادثة انتحار مروة القيسي، التي تحظى بمتابعة واسعة عبر تطبيق تيك توك، تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين.

#انتحار_مروة_القيسي رمت نفسها

من الطابق ١١

وتعيش مروة مع شقيقتها

في القرية اللبنانية

في اربيل pic.twitter.com/RyyogFEzck — سيف👑 العراقي✌ حساب البديل ٦ (@_saif_313_) September 5, 2022

يُذكر أن مروة القيسي من مواليد 1989، وتعيش في العاصمة العراقية بغداد، وتحظى بشهرة في الوسط العراقي، وقد تخرجت في كلية الفنون في العراق، ولها العديد من الأعمال الفنية، حسب الموقع ذاته.

وأضاف أنها شاركت في الكثير من المسابقات والمسرحيات العراقية وحققت مستويات متقدمة. ولم تقف مروة القيسي في مجال الفن على المسرحيات فحسب، بل شاركت في مجال التمثيل أيضاً. ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل المفتاح.