أسعار البيتكوين آخذة في الانخفاض.. لماذا يقول المحللون إن “استسلاما هائلاً” قادم

تعرضت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لضغوط يوم الاثنين. بينما تم إغلاق أسواق الأسهم والسندات في عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة. فإن الطبيعة 24/7 للعملات المشفرة لا تعني أي فترة راحة من التقلبات للمستثمرين.

انخفض سعر Bitcoin بأقل من 1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 19700 دولار. بعد أن ارتفع فوق 20300 دولار يوم الجمعة قبل أن يتراجع، بما يتماشى مع الانهيار في سوق الأسهم.

يتم تداول أكبر أصل رقمي أقل من المستوى الرئيسي البالغ 20000 دولار. وهو الآن خارج نطاق 20000 دولار إلى 25000 دولار الذي ظل فيه راكدًا معظم فصل الصيف بعد عمليات بيع مثيرة في منتصف يونيو أدت إلى انخفاض عملة البيتكوين من 30 ألف دولار.

قال كريج إيرلام، المحلل في الوسيط أواندا: «تواصل Bitcoin إظهار المرونة بحوالي 20000 دولار. لكن هذا يتم اختباره حقًا حيث يجتاح النفور من المخاطر الأسواق مرة أخرى». «قد يكون كسر كبير في هذه المرحلة ضارًا حقًا. حيث يكون المستوى الرئيسي التالي أدناه هو أدنى مستوياته في يونيو حول 17500 دولار».

«بالنظر إلى توقعات الرغبة في المخاطرة على المدى القريب، فإن الأمر لا يبدو جيدًا».

هذا الرأي عن البيتكوين يشاركه محللون آخرون أيضًا

قال نعيم أسلم، المحلل في شركة الوساطة AveTrade: «لقد ضاق النطاق اليومي لعملة البيتكوين بشكل كبير. وهذا يعطينا مؤشرًا على أن استسلامًا هائلاً قادم». «نعتقد أن هذا الاستسلام يمكن أن يكون في أي يوم الآن حيث تتداول Bitcoin في نطاق ضيق لفترة طويلة من الزمن».

استشهد أسلم بعاملين كدليل على أن التجار يكافحون ضغوط البيع لإبقاء أسعار العملات المشفرة أعلى.

الأول هو أن Bitcoin كانت قادرة إلى حد كبير على تجنب عمليات البيع التي ضربت سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة. حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي DJIA -1.07٪ وستاندرد آند بورز 500SPX -1.07٪ بنسبة 3٪ تقريبًا في الجلسات الخمس الماضية.

يجب أن يتم تداول العملات المشفرة، من الناحية النظرية، كأصول غير مرتبطة. ولكن ثبت أنها مرتبطة بالتقلبات في الأصول الأخرى الحساسة للمخاطر، وخاصة الأسهم. تجنبت Bitcoin الجانب السلبي الضخم الذي كانت عرضة له في الماضي.

العامل الثاني هو الهزيمة المستمرة في سوق العملات. حيث خسرت معظم العملات الرئيسية بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران، بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام وارتفع بنسبة 0.2٪ أخرى يوم الاثنين. كان تعزيز الدولار بمثابة رياح معاكسة كبيرة لأسعار البيتكوين في الماضي.

وقال أسلم: «يشير هذان العاملان إلى أن الثيران تمسك بأرضهم بشكل جيد للغاية، ولم يسمحوا بضرب سعر البيتكوين». “على الجانب الآخر، إذا كان هناك استسلام للجانب السلبي، فلن تكون الخطوة التالية حول مستوى السعر البالغ 18000 دولار أو 15000 دولار ؛ قد تكون عمليات البيع مكثفة لدرجة أنها يمكن أن تدفع الأسعار بسهولة نحو علامة السعر البالغة 12000 دولار. ”

أثبتت أسعار البيتكوين صعوبة التنبؤ بها على المدى القصير – مما أثار استياء المحللين “والأهداف السعرية الطموحة – ومن المعروف عن العملات المشفرة تقلبها. ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم وإظهار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القليل من العلامات على وقف تشديد الظروف المالية – مما يضعف الطلب على الأصول الحساسة للمخاطر – من المرجح أن تظل Bitcoin تحت الضغط

إلى جانب Bitcoin، ارتفع Ether، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأقل من 1٪ مع استمرار التوقع حول «The Merge»، وهي ترقية حرجة طال انتظارها لشبكة Ethereum blockchain. لكن العملات المستعملة، أو العملات المشفرة الأصغر، كانت أضعف، حيث خسر سولانا 1٪ وكان كاردانو أقل بنسبة 3٪. كما انخفضت Memecoins – التي كان يُقصد بها في البداية أن تكون نكات على الإنترنت – مع انخفاض DogecoinDOGEUSD + 1.58٪ بنسبة 3٪ وتراجع Shiba Inu بنسبة 6٪.